Izrael je raketirao Iran i tako odgovorio na njihove prošlotjedne projektile. Sukob smo analizirali s Pavlom Kalinićem, dobrim poznavateljem prilika na Bliskom istoku i stručnjakom za sigurnost.

Što je Izrael želio postići ovim napadom?

"Glavni problem Izraela u ovom trenutku je da u završi svoju priličnu neuspješnu akciju u Pojasu Gaze. Na tom području, veličine otprilike Brača, stjerali su milijun i pol ljudi oko Rafaha. Oni također ne žele širenje s Iranom, ali žele to riješiti. Ovaj napad bio je kod Isfahana, gađali su radar. Blizu se nalaze nuklearna postrojenja. U stvari su gađali Natanz, to su napravili kada su krenuli sa zrakoplovima u napadu na Rafah u Gazi. Netanyahu i Biden su se dogovorili da im je dozvoljeno da neće biti velikog odgovora Iranu, ali da zauzvrat imaju pravo da izvedu svoju akciju što će biti pokolj za nesretne Palestince. Kada su poletjeli zrakoplovi i napali Rafah, ispaljene su tri ključne rakete koje su gađale radarski sustav koji nije bitno oštećen. Sam iranski odgovor na izraelski napad na konzularno predstavništvo u Damasku bio je eskaliranje da se ne eskalira. Amerikanci su to uspjeli spustiti, ali cijenu će platiti Palestinci kao što plaćaju posljednjih 70 godina".

Koja je poruka izraelskog protunapada prema Iranu?

"Morali su odgovoriti za svoju javnost, za svoju poziciju, da Benjamin Netanyahu, kao najdugovječniji premijer, zadovolji radikalno desno krilo koji mu osiguravaju većinu. Mnogi zbog tog odgovora nisu zadovoljni ni zbog snage ni na način. Uspio je postići primarni cilj - da krene u definitivni obračun s zadnjim ostacima Hamasa koji se nalaze u Pojasu Gaze."

Kako Vam se čini, je li Bliski istok pred ratom? Treba li strahovati od nuklearnog rata?

"Zasad je Izrael jedina država koja raspolaže nuklearnim potencijalom. Izrael to sigurno neće moći napraviti sam. Međutim, svakim danom, Iran je bliži tome i to će bitno promijeniti geostratešku poziciju Irana i cijelog okruženja. Amerikanci koliko-toliko to pokušavaju držati pod kontrolom. Svojim vetom su spriječili da Palestina postane punopravni član Ujedinjenih naroda. To je sve u tom dogovoru da se ne ide sa žestokim odgovoru Iranu. Inače, sam Iran nije napao civile. Praktički nije bilo civilnih žrtava, osim beduinske curice koja je spletom nesretnih okolnosti. Izrael će sigurno učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi ili oduži da Iran postane nuklearna sila, sviđalo se to ili ne SAD-u. Bio tu Biden, ili sutra Trump u Washingtonu."

Je li Netanyahu popustio Zapadu?

"Postigao je svoj glavni cilj, da ima odriješene ruke da se može nastaviti rat. Rat mu odgovora u svakom slučaju, zato što onda nema probleme kod kuće sa sudom i korupcijom. Također se otvara priča na drugoj strani. Imate Sloveniju, Maltu, Španjolsku, zemlje koje žele međunarodno priznati (Palestinu). Europska unija prije je imala zajednički stav, to bi bilo iskakanje. Hrvatska je tu sa strane, nema stav ni o čemu pa ni o tome. Imamo talentirane ministre, vjerojatno će doći još talentiraniji. Činjenica je da je to problem koji je nastupio s planom iz 1947. Međutim, moje mišljenje je da je jedino rješenje dvodržavno rješenje. Za dvodržavno rješenje u kojem ni Izrael ni Palestina neće biti zadovoljni, nego će biti podjednako nezadovoljni. To moraju jamčiti SAD, Kina, Indija, Rusija i sve zemlje koje se nalaze u okruženju."

Kako mislite da će završiti sukob Irana i Izraela?

"Završit će u onom trenu kada nestane turbulencija koja se događaju dolje. Morate znati da se Pax Americana polako raspada. SAD su prvo izgubile kontrolu nad Iranom. Izgubili su u međuvremenu kontrolu nad Turskom i nad Saudijskom Arabijom što im je najveći gubitak, to je kao da nisu u savezništvu s Velikom Britanijom, kao što su nekad bili. Sada vidite da je problem s Izraelom. Prije se s Izraelom moglo riješiti putem telefona. Sada situacija postaje teža i teža. Amerikanci još uvijek drže situaciju pod kontrolom. Kina se počela miješati, Rusija je jednako dobra s Teheranom i Tel Avivom. Ima potencijala za mir, ali da bi mir bio dugotrajan, da Netanyahu ne bi ugrozio samu opstojnost, mora se ići za dvodržavnim, mirnim rješenjem. Tako će Iran povući svoje utjecaje koje ima."