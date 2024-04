Cvrtila otkriva što se zapravo dogodilo između Irana i Izraela: 'Sve vodi prema ovome...'

Nastavljaju se trzavice na Bliskom istoku. Kako su jutros izvijestili iranski državni mediji, nekoliko je manjih letećih objekata koji su došli od strane Izraela oboreno nad središnjom pokrajinom Isfahan. Iako se prvo govorilo o raketnom napadu, ta se vijest kasnije demantirala.

Sukob ovih dviju zemalja ponovo se "zapalio" proteklog vikenda. Može li on eskalirati u nešto veće i ozbiljnije?

O posljednjim previranjima koja se tamo događaju razgovarali smo sa stručnjakom za sigurnost Vlatkom Cvrtilom, koji nam je kazao da bismo "teško mogli reći da je Izrael nešto ispalio i da je to slučajno nešto pogodilo", s obzirom na suvremenu vojnu tehnologiju koju imaju na raspolaganju.

Odgovor Izraela

"Ovo možemo promatrati u kontekstu onoga što se očekivalo, a to je odgovor Izraela na napad Irana", kazao je.

Kao što znamo, napad Irana je bio namjerno ograničen i unaprijed najavljen kako ne bi počinio štetu. Iran je nakon toga rekao i zaključio kako je za njih stvar zapravo gotova. "Ali jasno je bilo i znalo se da stvar nije gotova s time, nego da će Izrael sigurno reagirati", kaže Cvrtila.

"Mogao je na tri načina reagirati. Prvi je masovni raketni napad na Iran, jer nisu susjedne države. To je bila najgora moguća opcija jer bi eskalirala situacija na Bliskom istoku. Druga opcija je bila da napravi nešto cyber napadima kao što je to već ranije činio, i to prije svega prema iranskom nuklearnom programu. I treća opcija je bila da bude neka vrsta ograničenog napada, ali na teritorij samoga Irana, što neće izazvati daljnje eskalacije nego će se naprosto time završiti ovaj krug njihovih neprijateljstava", pojašnjava nam.

Najbezbolnija opcija

Ako uzmemo u obzir ono što su objavili mediji, onda se dogodio ovaj treći slučaj, kao neka vrsta upozorenja Iranu i odgovoru na njegov napad, dodaje ovaj stručnjak. "To je ta treća opcija koja najmanje može izazvati eskalaciju, barem sada privremeno između te dvije države“, smatra Cvrtila.

S obzirom na način kako je izvedeno, na obim onoga što je upotrebljeno, sve vodi prema tome da bi se situacija trebala smiriti. "Na kraju krajeva ni Izraelu ne odgovara u ovome trenutku dok ima ključnu aktivnost u Gazi otvarati novi front. Da je išao u masovni odgovor, ne bi bilo otvaranje fronta sa Iranom, nego sigurno s Hezbollahom. A to onda više nisu dva, nego su tri fronta, a to im u ovom času ne odgovara", zaključuje Vlatko Cvrtila u razgovoru za Danas.hr.