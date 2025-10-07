Papa Lav govorit će tisućama Hrvatima na hrvatskom?

Između 8 i pol i 10 tisuća Hrvata je u Rimu na Nacionalnom hodočašću. Brojni su stigli u organizaciji nadbiskupija i putničkih agencija. Hodočašće je počelo u nedjelju i trajat će tjedan dana.

Hrvatske vjernike očekuju tri velika zajednička druženja, a prvi počinje već za sat vremena. Održat će se sveta misa za Hrvate, a naše hodočasnike bi trebao pozdraviti papa Lav. Njihovi domaćini u Rimu oduševljeni su velikim brojem hodočasnika koji su im stigli u goste.

"Ima mladih, ima i starijih, ima i bolesnih koji teško hodaju. Tako da evo neka im to dade posebnu snagu, kad vidiš da su ljudi došli hodočastiti u nekim teškim situacijama. Nas ispunja to radošću, vidjeti ovoliki broj naših hrvatskih hodočasnika", rekao je Marko Đurin, rektor Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu.

Očekuje se papin govor na hrvatskom

Prema posljednjih informacijama koje smo dobili iz Hrvatske biskupske konferencije, očekuje se da će se papa Hrvatima kratko obratiti na hrvatskom jeziku. Tome se nadaju i brojni vjernici koji su se okupili na Trgu sv. Petra.

"Očekujem milost od pape, drugo ništa. Dojmovi su fantastični. Mi smo u grupi svi za deset", rekla je Biserka Polović iz Duge Rese i naglasila da je put do Rima prošao odlično.