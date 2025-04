Položit će ga u drveni lijes, pored sarkofaga neće imati ni papinski znak moći

Poseban i skroman za vrijeme pontifikata, papa Franjo poželio je otići - u svom stilu. Neće biti pokopan u Bazilici Svetog Petra kao prethodnici, nego u onoj Svete Marije. Za života je rekao i zašto: "Zato što sam Njoj bio potpuno predan."

Išao je i baziliku uvijek prije i poslije putovanja. "Uvijek idem tamo nedjeljom ujutro, kada sam u Rimu. Velika je to povezanost", govorio je.

Uvijek je odstupao od konzervativnog puta. Umjesto u čak tri međusobno povezana lijesa - od čempresa, olova i hrasta, kako nalaže tradicija - papa Franjo želi tek jedan. Obični drveni lijes obložen cinkom.

On je sam napravio protokol kako ga treba pokopati u kojem smanjuje broj rituala i pompe koja je inače bila specifična za pokop pape. "Ja želim biti pokopan kao pastir i učenik Kristov, a ne kao moćnik ovoga svijeta", govorio je.

Papa Franjo ispratio je svog prethodnika papu u miru - Benedikta XVI., ujedno i svog velikog prijatelja koji je, zbog bolesti, Svetu stolicu napustio 10 godina prije svoje smrti.

"Benedikte, vjerni Božji prijatelju, neka tvoja radost bude potpuna kad čuješ njegov glas, sada i zauvijek!", govorio je tada papa Franjo.

Bio je to povijesni trenutak. Nakon više od 200 godina, jedan je papa predvodio sprovod svog prethodnika.

Na sprovodu se okupilo oko 50.000 ljudi.

Također u travnju, prije 20 godina, umro je papa Ivan Pavao II. Bio je to jedan od najvećih sprovoda u povijesti, okupio je oko 4 milijuna vjernika u Rimu.

Neće biti s ostalim poglavarima crkve

Po tradiciji, i papa Ivan Pavao II bio je pokopan u kripti Bazilike svetog Petra, a misu je predvodio dekan Kardinalskog zbora.

Osim što papa Franjo neće dijeliti grobno mjesto s bivšim poglavarima, poželio je da ni njegovo tijelo ne bude izloženo, već postavljeno u zatvoreni lijes.

Teologinja Ana Raffau rekla je: "Isto tako njegov štap, znak moći, neće biti pored sarkofaga. On je bio samo papa Drugog vatikanskog sabora. Nije on nikakav nauk mijenjao nego je samo radio ono što i Sabor ima kao smjernicu, a to je Aggiornamento, posadašnjenje, uvijek biti sadašnji."

Premijer Andrej Plenković bio je među posljednjim državnicima koji su se, niti 24 sata prije smrti, susreli s papom Franjom.

Prije 20 godina, posljednji državnik koji je posjetio, već vidno bolesnog, papu Ivana Pavla II - bio je Ivo Sanader.

Papa je tad poručio kako će Vatikan učiniti sve da pomogne Hrvatskoj na putu prema Europskoj uniji.

"Sveti Otac djeluje naravno jako dobro poslije teške bolesti koju je imao, ali isto tako se i vide tragovi te bolesti", rekao je tada Sanader.

Sprovodu pape Ivana Pavla II prisustvovali su predstavnici čak 112 zemalja, a prenosio se uživo u njih gotovo 140.

S obzirom na globalni utjecaj pape Franje i ogromnu popularnost, ovaj sprovod bi mogao postaviti nove povijesne rekorde.

Prema tradiciji, ispraćaj bi se trebao održati između četvrtog i šestog dana od smrti pape.