NIJE PLENKOVIĆ JEDINI / Jedan hrvatski premijer posljednji je vidio Ivana Pavla II., a Hajduk je tada postao prvak

'Ja nisam dakako želio biti posljednji državnik kojega je primio Sveti Otac, no tako se dogodilo. Meni je to i ponos i čast, ali je to i određeni simbol prijateljstva i vjernosti Ivana Pavla II. prema Hrvatskoj'