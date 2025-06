Pada li novi veliki dogovor: Sve je spremno, samo treba usuglasiti - 89 imena

Hoće li premijer i predsjednik konačno riješiti diplomatsku križaljku? Vlada je svoju listu veleposlanika složila no potrebna je suglasnost predsjednika Milanovića čiju su kandidatkinju za Vrhovni sud HDZ-ovci odbili.

Iz ovoga u ovo nakon više od pet godina. Hoće li tako ostati i na još jednom velikom testu – izboru veleposlanika? Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman za RTL kaže: "Vrlo uskoro, evo u nekoliko narednih dana bi se mogao dogoditi susret kako bismo mogli predočiti listu koju smo mi – Vlada, odnosno MVEP koju smo složili da bude na stolu i da se o njoj razgovara."

Na njoj su, kaže, ljudi s iskustvom i oni koji ispunjavaju formalne uvjete. No, tu listu - prihvatiti treba i predsjednik koji je pak poručio:

"Ne dogovaram ja ništa trenutačno niti ću u skoro vrijeme dogovarati. Ovo što ste rekli možda zbog toga što je sustav toliko urušen da mi i nemamo u službi ljude da sve to zamijene, a sve bi trebalo zamijeniti odmah. To je previše, to je ogroman teret na sustav.“

U pet godina samo jedno suglasje

Jer na popunu čeka čak 89 praznih diplomatskih mjesta. Hrvatska tako nema veleposlanike već privremene otpravnike poslova u nekim od važnih država poput Francuske, Velike Britanije, Litve i Vatikana. Da će se dogovor postići, uvjeren je ministar:

"Predsjednik Milanović je i sam najavio i sam je suglasan da to budu profesionalni diplomati, diplomati koje i sam poznaje jer to su ljudi iz kuće, nije to naša lista."

U pet godina premijer i predsjednik suglasje su postigli tek oko imenovanja jednog veleposlanika - onog u Beogradu, kao i da s dužnosti na vlastiti zahtjev razriješen bude nekadašnji veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović. Marin Živković iz Možemo ističe:

"Nadamo se da Vlada neće kao što to zna u nekim drugim situacijama gurati svoje ljude koji nemaju dovoljno dobre kvalifikacije nego da će stvarno ponuditi listu imena koja stvarno zadovoljava ove izazovne trenutke.“

Nema govora o trgovini?

Dio oporbe pak smatra da se radi o širem paketu dogovora. Mostovac Nikola Grmoja poručuje:

"Zato Milanović i uporno gura Sandru Artuković Kunšt iako je sasvim jasno da je dobar dio pozicije ne podržava budući da je radila za banke, a protiv građana. On će je nastaviti gurati upravo kako bi došlo do šireg dogovora koje je i HDZ-u važno, a to je imenovanje veleposlanika.“

Da tu nema govora o trgovini, poručili su i premijer i predsjednik koji od Artuković Kunšt kao svoje kandidatkinje za čelno mjesto Vrhovnog suda ne odustaje ni nakon odbijenice vladajuće većine. No, hoće li zato suglasje postići oko diplomatske križaljke jasnije će biti kada lista s imenima stigne na Pantovčak.