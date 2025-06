Milanović o ubojici iz bojne: 'Takvi vjerojatno nisu prošli na prijemnom za bečke dječake'

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je novinarima odgovara na pitanja vezana uz pripadnika Počasno-zaštitne bojne koji je osumnjičen da je prošlog petka likvidirao dvoje ljudi u Markuševcu.

Na pitanje je li tražio i dobio izvještaj o tom pripadniku, odgovorio je: "On je jedan od vojnika, koliko sam shvatio, s nižim stupnjem sigurnosnog certifikata, odnosno propusnice, i to je ono što za sada znamo."

Dodano, na pitanje je li takva osoba trebala biti u sustavu i jeste li pitali zapovjednika o njegovom ponašanju?", rekao je:

"Koliko ja znam, nije bilo naznaka. Ljudi žive kompleksne i katkad nevidljive živote." Neće tražiti detaljnije provjera unutar Zaštitne bojne.

"Taj čovjek, ako je odgovoran za kazneno djelo, nije imao višu kategoriju pristupa, ali mu tamo nije bilo mjesto. No, kažu mi ljudi kojima vjerujem da se to nije moglo vidjeti iz njegovog ponašanja. Neki sada filozofiraju oko toga što je objavljivao na internetu – objavljivao je oružje i motore, a to vojnici rade. Bojnički posao je često neglamurozan i vezan je uz oružje", kazao je.

Nije htio konkretno odgovoriti je li sigurnosni sustav u ovom slučaju zakazao prije nego istraga završi. "Ali takve se stvari događaju i događat će se. U vojsku, pogotovo u jedinice koje su nabijenije testosteronom, stupaju ljudi koji vjerojatno prije toga nisu prošli na prijemnom za bečke dječake. To je, da tako kažem, malo grublji tip i među njima će uvijek biti i ljudi čije je ponašanje na rubu. Posao vojnika je da rabi i da puca – to je posao koji većina roditelja ne želi za svoju djecu. I zato im nekad ne možete gledati pod nokte. Takvih će situacija biti i ubuduće – ne ovakvih možda, ali bit će grubih i nasilnih ljudi. Nemojte ih sad sve gledati kao takve jer nisu. Ali, naprosto – tu se ispadi znaju dogoditi", rekao je.

Nastavio je da to nisu banalni i bezopasni životi. To je posao koji je rutinski, repetitivan, i to nije posao za svakoga. A kad birate – često dobijete svašta.“

Kaže da je moguće da se mladić vratio nakon zločina na posao, a na pitanje misli li da jei on bio ugrožen, rekao je: "Mislite – nakon što je osumnjičenik navodno nekoga lišio života za novac, i da sam onda bio ugrožen i ja? Ne. Ali zašto? Na kraju krajeva – kakav je to život bez rizika? Bolje da sam bio ugrožen ja nego vi. Ali nisam."