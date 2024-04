Dvadeset i dvije godine nakon ubojstva Anđele Bešlić, Suhač se nije bitno promijenio. Tek je na jednoj kući u mjestu primjetno da je vrijeme stalo.

Nakon što je 22 godine proveo u zatvoru, ubojica Anđele Bešlić Ivan Bulj najavio je povratak u svoj rodni Suhač. Na njegovoj napuštenoj obiteljskoj kući više nema ni prozorskih okna, samo zjape rupe u fasadi, a dvorište i prilazni put zarasli su u šikaru i žbunje.

'Ne želimo ga vidjeti'

Susjedi kažu da je bolje da se ne vraća.

"Mi ga ne želimo vidjeti i najkraće rečeno, apsurd je nakon svega da se ta osoba vraća ovdje", govori nam jedan od susjeda.

U naselju Suhač svi nose isto prezime Bulj. Stigmu koju im je Ivan Bulj svojim činom stavio na leđa, kažu, osjećaju i djeca koja su se rodila godinama nakon ubojstva.

"To je prisutno i bit će do daljnjeg nažalost. Mnogi ljudi, čak i djeca, koji ništa s tim nemaju, svi ćemo nositi tu stigmu jer smo iz kraja iz kojega jesmo", poručuje susjed.

Rana još svježa

Kada se ispostavilo da je Bulj ubio 16-godišnju susjedu Anđelu Bešlić, njegova supruga s djecom zauvijek je napustila Sinj. Otišla je u malo mjesto u Slavoniji i više se nije vraćala. Svoj skori povratak u Suhač zato je najavio njen bivši suprug.

"Njegova volja, nek on odluči šta god hoće. Svakako da je to događaj koji je potresao cijeli kraj ali, šta se može. To se više ne može vratiti. Za obitelj, susjede i rodbinu je svježa rana i dugotrajna", smatra Ante iz Sinja.

Sinjanka Danica smatra da je cijela situacija žalosna. "Hvala Bogu da je tuga, pogotovo nama koji smo ovdje. A, ne možemo protiv zakona", dodaje.

"Tko želi takvoga ispred i oko kuće", pita se Stipe kod kojeg bi takvo što probudilo osjećaj nelagode.

'Pozivam pravosuđe da ovakve monstrume nikad ne puštaju na slobodu'

A Neven bi, da je na Buljevom mjestu, vjerojatno razmišljao o promjeni sredine. "Ima on vremena razmisliti o svemu tome. A da sam na njegovom mjestu, ja bih drugačije. Ne znam koliko će biti prihvaćen", govori.

Sa svojim sumještanima slaže se i sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Za njega je danas tužan dan.

"Pozivam zakonodavce, pravosuđe da monstrume koji rade ovakve zločine nikada ne puštaju na slobodu jer vrijeđaju žrtvu i prisjećanja obitelji i svih nas na taj stravičan i monstruozan zločin", poručio je.

Jer mještani Suhača tragediju koja ih je zavila u crninu, pamtit će za života.