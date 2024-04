Ivan Bulj nakon odsluženih 22 godine kazne za ubojstvo 16-godišnje Anđele Bešlić izašao je iz zatvora. RTL-ove kamere jutros su ga snimile, a novinarka Ivana Ivanda Rožić prva je razgovarala s njim.

Kaže da je nevin 22 godine bio u zatvoru.

"Svakako ću se vratiti u Sinj. Ne kroz idućih par dana, moram konsolidirati svoje zdravstveno stanje, financije, vozački ispit i neke druge stvari. Sinja se nikad nisam odrekao, kuće se nikad nisam odrekao, vratit ću se u Sinj", rekao je Bulj.

Što kažete na izjavu oca Anđele Bešlić koji je rekao da vas više ne želi tamo?

"Ja sam izrazio sućut više puta gospodinu Ivanau Bešliću. Kako u hotelu Alkar u Sinju, tako i na sudu u Splitu. Ja sam ispravan. Kazneno djelo teškog ubojstva pokojne Anđele Bešlić nisam počinio."

A zašto ste onda u zatvoru 22 godine?

"To pitajte sudove. 22 godine sam nedužan u hrvatskim zatvorima. Uvijek sam na sudu odgovarao na sva pitanja. Nikad nisam krio lice fasciklom, jaknom, košuljom ili nečim drugim", rekao je pa dodao:

"Ja sam tužan kakvo imamo pravosuđe. Ono je na zadnjem mjestu po listi povjerenja kod građana. A od svih pravosudnih sustava u Europskoj uniji je hrvatsko pravosuđe na zadnjem ili predzadnjem mjestu."

O čemu ste razmišljali ove 22 godine? Jeste li razmišljali o toj djevojci, o tim roditeljima i zašto su vas povezali s tim?

Razmišljao sam. Osjećam bol, ali ponovit ću - kazneno djelo počinio nisam. Niti ja, niti itko moj, niti moj rođak Pavle Bulj koji je nažalost u međuvremenu preminuo pravomoćno oslobođen. Moj zahtjev za obnovom kaznenog postupka nalazi se na Visokom kaznenom sudu, a kad treba sudovima šest mjeseci da to riješe onda vidite u kakvoj državi živimo.

Kako ćete pokušati to dokazati?

Pa kroz obnovu kaznenog postupka i uz pomoć vas hrvatskih novinara. Sad da ja vas pitam, primjerice je li znate ijedan dokaz na temlju čega sam ja osuđen? Osuđen sam na temelju indicija, pretpostavljam jedini u Hrvatskoj. Za kazneno djelo koje nisam počinio. Ostajem pri svakoj svojoj izjavi koju sam dao sudovima, a uvijek sam odgovarao na sva pitanja.

Pa zar nisu na tijelu pronađeni vaši DNK tragovi?

Ne, ne postoji nikakva poveznica između mene i pokojne Anđele Bešlić.

Na temelju čega su vas onda osudili?

Na temelju indicija. Jeste li vi ikad čitali moju presudu?

Pročitala sam je. Zatvorili su krug indicija kojim su dokazali, a sud tako tvrdi, da ste vi počinili to kazneno djelo.

A koliko dokaza na sudu je izvedeno u moju korist? Niti jedan jedini. Ne slažem se i ni u kom slučaju nije točna ona Goebbelsa da sto puta ponovljena laž postaje istina. To nije točno. Milijun puta ponovljena laž je jedna obična mala smrdljiva laž. Znači, to ne postoji. To postoji samo u primitivnim, nedemokratskim društvima i u takvim društvenim uređenjima.

Znači tražit ćete obnovu postupka i borit ćete se do kraja da dokažete da niste počinili to kazneno djelo?

Apsolutno!

Jeste li vi poznavali Anđelu Bešlić?

Ne. Ne znam jesam li je ikad vidio. Nisam je poznavao, niti sam poznavao ikoga iz njezine obitelji osim njenog oca Ivana Bešlića. Bili smo poznanici. Između ostalog bili smo u ratu, ali nikad nismo imali nikakve neraščišćene račune. Profesor sam, bio sam na dvije magistrature, bojnik sam Hrvatske vojske iz 1992. i glupostima se ne bavim.

Je li vam se ikad obratio njen otac u ovo vrijeme dok ste bili u zatvoru, jeste li vi njemu imali potrebe napisati neko pismo da mu objasnite

Objasnio sam to na sudu. Gospodin Ivan Bešlić je bio na svim raspravama isto što danas govori u svim medijima nedokazane tvrdnje i mnoge, nažalost, laži. Ne znam što bi na to rekao. Isto je govorio prije ročišta na sudu u Splitu kad je kao svjedok ispitan na sudu i s moje strane ništa o tih tvrdnji nije ponovio. Nije ponovio o meni razno razne neistine i laži koje su u međuvremenu iznesene.

Što će biti sad vaš prvi potez?

Sad ću biti jedno kratko vrijeme u Zagrebu, ali u Sinj ću svakako ići. Sad me čeka rješavanje socijalnih, zdravstvenih i financijskih problema, a i obnova kaznenog postupka jer ja taj razbojnik nisam i žao mi je što prođe toliko godina, a ne samo zbog mene i što se laže uporno i sistematski od hrvatskih sudova i Državnog odvjetništva i policije moj grad i cijela domovina kao i oštećena obitelj.