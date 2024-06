Osječani traže spas od vrućine i apsolutno ga pronalaze jer je otvorena Copacabana, najpoznatije i omiljeno kupalište u Osijeku. Otvoreno je u pravo vrijeme jer se ovih dana traži hlad i rashlađivanje i to na tek 30 stupnjeva.

U utorak se očekuje temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, a krajem tjedna u Osijeku čak 37. Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin za RTL je objasnio što sve na kupalištu očekuje one koji traže osvježenje.

"Novouređeni bazeni, brojni sadržaji i ono što osječko kupalište čini posebnim je jedini vodeni bar u Hrvatskoj, odnosno bar u bazenu gdje svi naši dragi gosti mogu uživati. Svakako se ovdje može pronaći osvježenje i to do 1. rujna", kaže Vulin.

Vulin ističe da je kvaliteta vode izvrsna.

"Kvalitetu vode redovno kontrolira Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kako vode u bazenu, tako i na dravskom dijelu kupališta i na više lokacija. Za sada je po svim pokazateljima voda izvrsna", napominje Vulin.

Mnogi su se Osječani navikli kupati na pjeskovitoj javnoj plaži Copacabana, zato se tako i zove, a visok je vodostaj Drave. Vodeni val im za sada to onemogućava, pa valja biti oprezan. Vulin kaže da će urediti plažu.

"Trenutačno je vodostaj plus 425 centimetara i to je vrhunac vodenog vala. Trebao bi se snižavati u ponedjeljak i utorak. Plaže trenutačno nema, pod vodom je, ali vjerujem da će kroz nekih dva tjedna vodostaj biti dovoljno nizak. Plažu ćemo urediti, navesti pijesak i onda će biti u punoj funkciji jer je to Osječanima omiljeno kupalište, a ja bih rekao i najpoznatija kontinentalna plaža u Hrvatskoj", ističe Vulin.

A za kupače je spremno i lijepo iznenađenje, organizirano je noćno kupanje!

"Na našim je bazenima petkom i subotom noćno kupanje. Dakle, bazeni su otvoreni do 23 sata uz zabavne sadržaje, nešto što vjerujem da će biti iznimno zanimljivo, pogotovo u ovim vrućim danima koji su pred nama da će tu moći naći osvježenje. I posebno moram naglasiti - bez komaraca", napominje Vulin.

Na osječkoj Copacabani je i spasilačka služba, a ondje je i bogata ponuda hrane i pića. Vulin kaže da su ondje i redarske službe te da je moguće iznajmiti ormariće i ležaljke.

"Mislim da nikome ništa neće nedostajati ovdje, a prvenstveno će biti osvježenja i dobre zabave", zaključuje Vulin.

