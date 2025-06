'Otpadaju' planovi zbog Thompsona: 'Uputili smo ih da se pokušaju snaći na drugi način'

Što će biti s prometom uoči i za vrijeme koncerta oko hipodroma, nitko točno ne zna, pa vlasnica kemijske čistionice u naselju Središće još razmišlja zatvoriti ili ne. "Kaos, kaos. Ne znam gdje doći, gdje se parkirati. Raditi se mora, živjeti se mora. Susjedi su svi ogorčeni, svi pitaju. Ne znam gdje ćemo se parkirati, s druge strane Avenije Dubrovnika, priča nam Alma Katičić.

S obzirom na to da im klijenti neće moći doći automobilima na Kajzericu, jedan je frizerski salon otkazao sve termine u petak, dan uoči koncerta. Frizer Marko Dubovečak nam kaže da su neke klijente morali otkazati i dodaje: "Nažalost, neki koji imaju svadbe, pričesti, smo ih uputili da se pokušaju snaći na drugi način. Neke smo pomaknuli za tjedan ranije, neke kasnije".

U četvrtak, 3. srpnja, bi se za sav promet, osim za stanare i zaposlene, trebala zatvoriti četvrt Kajzerica. U petak bi im se trebali pridružiti i Središće i Zapruđe, kao i Most slobode. Za obrtnike - noćna mora. "Definitivno da je to trošak i definitivno bi bilo u redu da se to na neki način obešteti. Svaki dan bez rada je minus i mi ne možemo to nadoknaditi kad smo zatvoreni", kaže frizer Dubovečak.

'A kako je bilo u drugim gradovima? Bez ekscesa'

Nisu zadovoljni ni svi stanari, što zbog prometa što zbog količine ljudi koja će im proći ispod prozora. "Sve ću nabaviti i zabarikadirati se u stan. Najbolje ne izlaziti. Ili izaći iz grada onaj tko ne ide na koncert", priča nam Lena, dok Katalin kaže: "Ja ću biti u stanu, a kako će biti za one koji će biti izvan - to dragi Bog zna“.

Drago pak ne očekuje probleme: "A kako je bilo u drugim gradovima? Recimo u Knin dođe 100 tisuća ljudi. I sve je prošlo bez ikakvog ekscesa".

Prava prometna blokada stiže na dan koncerta. Ujutro bi se trebali zatvoriti Avenija Dubrovnik od Remetinečkog do rotora Zapruđe. Također Avenija Većeslava Holjevca, kao i ulica Savezne Republike Njemačke. S druge strane Save zatvara se Vukovarska ulica. Poslijepodne će se zatvoriti i promet od Lučkog do Remetinečkog rotora, Jadranski most, Držićeva do rotora Zapruđe i Most Mladosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je rješenje na takav prometni prijedlog. "Prema mojim informacijama, suglasnost organizatoru, a tako je i prema zakonu, je dao grad Zagreb. Dakle, grad Zagreb je dao tu suglasnost", naglašava ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović. Dodaje da će biti u MUP-ovom stožeru kraj hipodroma na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Nisu svi oko hipodroma nezadovoljni što bi im se ulice trebale pojačati za pola milijuna ljudi. Jedan je kafić naručio deset puta više pića od uobičajenog i spremno će dočekati žedne. "Svega će biti, bit će tu hladnjaka, dodatni stolovi, isto tako i alkohol, pripremamo se za ta četiri dana. To je pola milijuna ljudi, bit ćemo spremni“, priča nam Josip, voditelj kafića.

Nekima zarada, nekima prometni kaos - do koncerta je još devet dana do kada bi sve trebalo biti uštimano.

