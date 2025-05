Nakon Lukorana, Ugljana i Mulina na otoku Ugljanu koji nisu imali poštara, otoci Sestrunj, Olib, a sada i Premuda za vrijeme godišnjih odmora tamošnjih poštara zatvaraju poštanske urede. Iz Hrvatske pošte kažu kako nemaju koga poslati na zamjenu, a ured prema pravilniku može privremeno biti zatvoren i do 90 dana.

Na Premudi među stalnim stanovnicima nema djece, škola je zatvorena još prije 15 godina. Prodavačica, poštarica, djelatnik Čistoće i zaposlenik na prodaji brodskih karata jedini su zaposleni na otoku. Ostalih 70-ak stanovnika su umirovljenici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nemaju bankomata, a sada im je zatvoren i poštanski ured.

Umirovljenici u problemima

"Ne možemo dignuti mirovine, ne možemo uzeti novac i ne možemo onda ni kupovati zato što u dućanu trebaš imati gotovinu, nema kartice, naš dućan ne daje na nikakve kartice", kaže umirovljenica Maura Škarpona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poštanski ured je privremeno zatvoren jer je poštarica na godišnjem od 28. travnja do 12. svibnja, a ovoga puta na otok nije kao ranije poslan nitko da je zamijeni.

"Ova druga gospođa je iz Bibinja čini mi se, ali udata je za našeg dečka i tu imaju kućicu u Premudi i onda bi ona dolazila svaki put kad bi ova išla na godišnjicu i ova ju je mijenjala, bilo 15 dana, 12, dana, mjesec dana. Ona je tu živjela i stvar je bila riješena", nudi staro rješenje Ivan Jandrušić, ali iz Hrvatske pošte nam priopćenjem odgovaraju kako to ovoga puta nije bilo moguće.

"Nažalost, zbog opsega posla na kopnu nismo u mogućnosti alocirati radnike za privremeni i višednevni rad na otoku", poručili su. Mještani se upućuju na poštanski ured na kopnu.

Foto: RTL/Screenshot

Najbliža pošta u Zadru

Stanovnici Premude poštanske poslove mogu obaviti u poštanskom uredu u Zadru, ali ako do Zadra putuju trajektom, a njihov je jako spor, do zadarske Gaženice će putovati čak pet i pol sati!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U oba smjera trajektom to je ukupno 11 sati samo za putovanje. Najkraća varijanta je putovanje brzim brodom, ali i tada trebaju izgubiti barem devet sati za obaviti manje od pola sata posla u Zadru.

"To je najveći problem jer imamo katamaransku liniju u 6.15 sati s Premude, u 7.30 smo u Zadru i taj isti katamaran kreće iz Zadra u 14, u 15.15 je tu. Dakle, da bih podigao svoju mirovinu, poplaćao račune, na pošti sam gotov do 8.30. Od 8.30 do 14 sati nemam kamo to vrijeme potrošiti", kaže 75-godišnji otočanin Leo Smirčić, a njegova 72-godišnja susjeda Maura dodaje kako je njoj i teže jer je boli noga: !Imam problem s nogom. Gdje bih provela te sate? Vjerojatno bi sjela negdje. Najvjerojatnije na neku klupu jer nemamo toliko novca da sjedimo po kafićima ili da idemo nešto pojesti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedina čekaona koja je bila na rivi pretvorena je u kafić. Mogu ići u kafić i popit ću jednu kavu, ali ne mogu ja pet-šest kavi i piti ih do 14 sati", dodaje i umirovljenica Marija Šupić.

Foto: RTL/Screenshot

Obustavljena i poštanska dostava hrane

Nekada, zbog vremenskih uvjeta moraju i ostati u Zadru, a nemaju tamo svi smještaj, pa su neki više puta bili prisiljeni platiti noćenje poput turista.

"Dakle 50 i 70 eura za jednu noć", potvrđuje barba Ivan Jandrušić.

Napominju da im osim računa ne dolazi ni važna dokumentacija ni obavijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dolaze sudska rješenja koja imaju rok žalbe, to znamo 15 dana i treba odmah na to odgovoriti što je problem siguran", kaže Marija i pokazuje nam kuću u kojoj je poštanski ured zadnjih 99 godina. Prije toga je bio u jednoj privatnoj kući: "Nikad se još nije dogodilo da je pošta bila zatvorena otkad ja znam za sebe. Moj tata je radio i zaradio penziju u pošti i nikad se to nije dogodilo, a ovo sad je katastrofa".

Obustavljene su sada i narudžbe putem poštanske dostave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naručujemo najviše krumpir, med, domaće proizvode, može se isto sve što je domaće. A ako je netko u ovom periodu naručio krumpir, neće ga dobiti, pitaj Boga gdje će nestati. Ne znam gdje će biti, možda će zatruliti", zabrinuta je i Irena Lovrović.

Mirovine će biti isplaćene na vrijeme, obećali su umirovljenicima priopćenjem iz Hrvatskih pošta. Svibanj je tu, ali nisu precizirali kojeg datuma će za isplatu makar privremeno otvoriti privremeno zatvoreni ured.