Odvjetnik 'humanitarki' uzvraća: 'Je li zakonito što udruge s tim izlaze u javnost?!'

Nova epizoda u aferi muljaža s humanitarnim revijama koju RTL Danas nastavlja razotkrivati i treći dan. Podsjetimo, niz izlagača i dizajnera optužuje Hanu Tabaković Baksu i Ivu Loparić Kontek za malverzacije kroz revije City Modus koje su predstavljane kao humanitarne. Izlagači tvrde - organizatorice su primale novac na privatni račun i lažno predstavljale donacije Udruzi žena oboljelih od raka "Pink Life" i Klubu roditelja nedonoščadi "Palčići". I dok stižu novi dokazi o kojima više u RTL-u Danas u 19 sati - prvi put oglasio se odvjetnik prozvanih organizatorica.

"Da vidimo što su povodom toga te udruge poduzele! Jer ako su ovako išli u javnost, a da nisu prije toga podnijele one korake koje im zakon nalaže, onda je pitanje koliko je to zakonito izlaženje u javnost - i to sam upotrijebio najblažu formulaciju zato što postoji jedna ograda da se to može samo u slučaju da to preteže javni interes. Da vidimo koji to javni interes preteže nad interesom da prijaviš nešto nadležnim tijelima", rekao je Veljko Miljević, odvjetnik Hane Tabaković Bakse i Ive Loparić Kontek.

