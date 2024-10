Novi dokazi u aferi humanitarnih revija: Javila nam se suradnica organizatorica, ali i druga prozvana

Kristina Kovačević Hitrec do prošlog je tjedna bila bliska suradnica u organizaciji evenata City Modus, a danas staje protiv organizatorica i otkriva pozadinu muljaže s humanitarnim revijama. Zarada je bila ogromna.

"To je 40 tisuća eura minimalno. Po onome što smo mi zbrajali sami, zaista to ne mogu tvrditi. Daj što daš, tisuću eura je minimum, s tim da i s tih tisuću eura ljudima kaže dobit ćete reklamu, javne osobe će se slikat s vašim proizvodima. Ona ljudima napriča takvu priču - nestvarnu", govori nam Kovačević Hitrec.

Nakon ozbiljnih optužbi, javlja nam se i sve veći broj izlagača koji tvrde - prevareni smo!

Ivana Mesler, dizajnerica nakita i izlagačica na sajmu City Modus prošle subote u Velikog Gorici odlučila je istupiti: "Novce za sudjelovanje koji su trebali ići u humanitarne svrhe uplatila sam gospođi Hani Tabaković Baksi na njezin privatni račun. Bilo nam je bitno samo da odu u humanitarne svrhe".

Vlasnica tvrtke City Modus Hana Tabaković Baksa jučer na pitanje zašto je tražila uplate na privatni račun odgovara da je postojao samo jedan slučaj uplate na privatni račun: "Zato što je gospođa Kristina inzistirala da se njoj isplati, samo je njezina prijateljica uplatila - Anita Mudri, i njoj je isplaćeno na ruke. Znači nitko drugi".

'Klasično djelo prevare'

No, u posjedu smo niza uplatnica na kojima se jasno vidi da je novac išao izravno njoj. Nisu svi htjeli pred kamere.

Tako nam anonimna izlagačica na City Modus-u potvrđuje:"Uplatila sam na privatni račun. Hani Tabaković Baksi". Na pitanje s koeg je računa dobila povrat, kaže - s računa njezine firme Hana PR. "Nije mi bilo ništa sumnjivo jer sam vjerovala da će novci ići u humane svrhe“, ističe.

Odvjetnik Krešimir Škarica tvrdi da ovakve uplate skrivaju trag novca i daju veliki prostor za manipulaciju.

"Ako su ovi navodi iz kojih se ocrtavaju postupanja istiniti, onda se radi apsolutno o klasičnom kaznenom djelu prijevare gdje vi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem određenih činjenica dovodite drugu osobu u zabludu da učini nešto na štetu svoje imovine. Radi se o klasičnom djelu prijevare za koji je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina", objašnjava Škarica.

Danas nam se javila i druga prozvana Iva Loparić Kontek, i ona preusmjerava na odvjetnika.

"Hvala Vam na interesu da čujete i našu stranu priče, no molila bih Vas da pričekate do sutra do očitovanja našeg odvjetnika Veljka Miljevića koji ima punomoć i zastupa nas obje", poručila je.

'I ja sam prevarena'

Bivša suradnica Kristina Kovačević Hitrec tvrdi da je ona prevarena. Radila je volonterski, a kao naknadu za trošak goriva od Hane Tabaković Bakse na ruke je primila 300 eura. Dok su sponzori donirali između 1000 i 4000 eura, organizatorice su javno najavljivale da se revijom skuplja za aparate za Palčiće - koji koštaju ukupno 1000 eura.

"Ako si cijeli event radila radi nekih šest aparata koji koštaju 1000 eura, na kraju se ispostavilo da ti aparati uopće nisu kupljeni, nego im je firma donirala aparate i još im je uplatila keš 500 ili 600 eura kotizacije", uvjerena je Kovačević Hitrec.

U posjedu smo i potvrde tvrtke koja je aparate donirala - i uplatnice kotizacije od dodatnih 500 eura.

No, Palčići, radi kojih se event navodno organizirao, još uvijek nisu dobili ništa.

Predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi Palčići Željka Vučko ističe: "Kad su me kontaktirali predstavnici izlagača, kako volim da je sve transparentno, obećala sam ljudima u roku par sati izvršiti provjeru uplata na račun i moram priznat da sam se šokirala. Vidjela sam na računu doslovce ništa!".

Posebno problematično, tvrdi odvjetnik Škarica, je to što se radi o postupanju na štetu pacijenata i nedonoščadi.

"Osim što se tim udrugama šteti i financijski, radi im se ogromna šteta jer i jedna i druga udruga imaju čitav niz godina korisnog i transparentnog djelovanja u korist najranjivijih osoba", naglašava odvjetnik.

Predsjednica udruge P.I.N.K. Life Nives Morić zaključuje: "Ono što me najviše boli - reviju su nosile žene koje boluju od raka dojke, koje su u međuvremenu umrle. Tih žena više nema i mislim da se ovo više ni jednoj udruzi ne bi trebalo dogoditi".

Zato očekuju reakciju institucija koje o cijelom slučaju zasad šute.