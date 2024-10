Pjevači, političari, brojna poznata lica i tvrtke osam godina podržavali su humanitarne događaje organizatorica Hane Tabaković Bakse i Ive Loparić Kontek s vjerom da se skuplja za udrugu žena oboljelih od raka dojke Pink Life.

Prihod njihove tvrtke prema javno dostupnim podacima Fine lani je iznosio 39 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, predsjednica udruge Pink life Nives Morić tvrdi: „Direktno mi s računa City Modusa nikada nismo dobili ni cent znači u ni jednom izdanju! Shvatila sam da dizajneri plaćaju i da oni misle da dobivaju za udrugu da daju udruzi Pink life pa sam shodno tome kod zadnjeg City Modusa prošle godine tražila da to bude transparentno. Molila sam da mi kažu koliko je točno skupljeno - naišla sam na ljutnju!

Udruga Pink Life prošle godine dobila je samo 800 eura od jedne tvrtke i još 660 od jednog grada. Suradnja je tada raskinuta. Ove godine, sponzori su, kako potvrđuju za RTL, za organizaciju događaja uplaćivali od tisuću do 3 i pol tisuće eura poput Hrvatske pošte koja je toliko uplatila za humanitarnu reviju održanu 19. listopada u Velikoj Gorici. Smatrajući da će novac ići Pink Lifeu kako im je predstavljeno u mailu kojeg organizatorice City Modusa šalju pola godine nakon raskinute suradnje s tom udrugom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas Nives Morić

Nives Morić dodaje: „Ja sam dobila mail koji je Iva Loparić Kontek slala jednoj dizajnerici gdje se navodi da se kotizacije uplaćuju za sudjelovanje humanitarne akcije prema Pink Lifeu i udruzi Palčić“.



Istovremeno, organizatorice javno najavljuju kako će ovogodišnja revija ipak pomoći Klubu roditelja nedonoščadi Palčići kupnjom aparata za bebe - ne i Pink Lifeu.

Predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi Palčić Željka Vučko tvrdi: „Bilo je komunicirano u javnosti prije samog i eventa kao - kupljeni uređaji - da bi ja kasnije dobila informaciju da su uređaji donirani sa strane jedne tvrtke“.



Tvrtka je za RTL potvrdila da je već donirala sve uređaje koje su organizatorice predstavljale kao kupljene za Palčiće prikupljenim novcem. Željka Vučko dodaje: „Kad smo mi došli i postavili svoj štand, Hana mi je predala kutiju sa Baby Sense uređajima - to su uređaji za kućnu upotrebu dakle koriste se kad nam dijete dođe kući radi ja bih rekla roditeljski sigurnosti. Koštaju oko 160 eura“.

Organizirale revije s dizajnerima

Cijena svih šest uređaja je oko 1000 eura.

Razne su bile kombinacije kojima se na posljednju reviju pozivalo 30-ak izlagača i dizajnera iz cijele Hrvatske.



Tako je slastičarki Aniti Mudri, Tabaković rekla da joj uplati 300 eura na privatni račun i dodatno izradi tortu za privatne svrhe koja će biti kasnije njezinom djetetu za rođendan: „Znači T-Rex je bio u svakom razgovoru spomenut - ej i nemoj zaboraviti T-Rexa“!

Anita nam pokazuje dokaz da je uplatila na privatni račun i kaže: „Ja sam pitala odmah u startu li mogla dobiti R1 radi pravdanja PDV-a rekla mi je da naravno da ne jer ja idem na puno manju sumu - znači od 300 € - i ona mora zapravo nabaviti i još dodati 700 € da bih ja uopće bila prisutna na tom sajmu“.



Dio izlagača uplaćivao je i na račun druge tvrtke organizatorice Hane Tabaković. U posjedu smo niza uplatnica ostalih izlagača i dizajnera. Kažu, osjećali su se prevareno - pa su tražili povrat. I dobili ga odmah. I to opet s njenog privatnog računa.



Nives Morić iz Pink Life-a smatra da se ljudi osjećaju prevareno: „Zato što su, koliko čujem, novci uplaćivani na privatni račun jedne od njih dvije. Znači na privatni račun kad se uplaćuje to je krivično djelo“!



Policiji je, doznajemo, poslana anonimna prijava. Jesu li je zaprimili i pokrenuli istražne radnje još nisu potvrdili.



Morić dodaje: „Ono što me najviše boli - reviju su nosile žene koje boluju od raka dojke, koje su u međuvremenu umrle. Tih žena više nema i mislim da se ovo više ni jednoj udruzi ne bi trebalo dogoditi“.Na eventu organiziranom za Palčiće u ožujku 2023. jedino što su dobili bilo je 600 eura - i to od tombole.

Organizirao se i događaj u listopadu u Krapini - za koji predsjednica Palčića - nije ni znala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željka Vučko iz Palčića zaključuje: „Osjećam se beskrajno tužno...Tijekom 14 godina u svim akcijama ljudima podnosimo izvješća u lipu transparentno odrađujemo svaku akciju. Nikad u ovih 14 godina nije pala jedne jedina siva mrvica na Palčiće. Umjesto da čuvamo ime najmanjih heroja - taj netko tko je između ostalog i sama majka Palčića - ga uništava“.

Kontaktirali smo organizatorice, prozvana Hana Tabaković Baksa telefonom se javila Tei Mihanović i najavila da je angažirala odvjetnika zbog - kako tvrdi - kleveta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hana Tabaković Baksa obaviještena je da se razgovor snima.

Tabaković Baksa kaže: „Mi nemamo ugovor niti s jednom udrugom, nego je ovo revija za mlade izlagače sa humanitarnim karakterom. Dakle gdje ne postoji ugovor da smo mi ikome obvezni, a mi imamo iza sebe znači sve što smo donirali i napravili. Za sve ostalo imaš odvjetnika Miljevića jer je ovo sad prešlo u klevetu jer iza nas stoje djela. Tako da te molim u ponedjeljak da ga nazoveš, on će dati izjavu jer da je ovo prešlo apsolutno sve…“.

Na pitanje zašto je tražila da se novac uplaćuje na privatni račun kaže: „ Zato što je gospođa Kristina inzistirala da se njoj isplati, samo je njezina prijateljica uplatila - Anita Mudri, i njoj je isplaćeno na ruke. Znači nitko drugi, sve ostalo... Znači nemoj me uvlačit u razgovor, imaš odvjetnika Miljevića jer je ovo kleveta sad već što radite, gdje smo se mi očitali i isti dan kad smo vidjeli da nije bilo ljudi je izvršen povrat svima, doslovno svima“.



Tea Mihanović postavlja pitanje zašto je uplaćivala povrate s privatnih računa i Hana PR računa, s obzirom da imamo dosta uplatnica, na što Tabaković Baksa odgovara: „Nije bilo! Bilo je jedan, znači jer je Kristina tražila da joj se novci daju na ruke, a to je njezina prijateljica“.

Naposljetku Hana Tabaković Baksa kaže: „Sve su uplatnice... Tea, sve su uplatnice, znači molim te, odvjetnik Miljević ponedjeljak, on je naš zastupnik“.