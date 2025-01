Čudesan pothvat hrvatskih liječnika! Kristian je trebao ostati bez obje potkoljenice, danas hoda

Bio je to jedinstveni zahvat tim Zavoda za ortopediju i traumatologiju Kliničke bolnice "Sveti Duh" koji je prepoznat kao vodeći edukacijski centar za artroskopsku kirurgiju.

Nakon teške prometne nesreće, 22-godišnjem Kristianu Jadrijeviću Cvrlje prijetila je amputacija obiju potkoljenica, a on sada hoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam dobio vijest o amputaciji vrijeme je na trenutak stalo. Razmišljaš, ne znaš kako bi to izgledalo, gledaš se u ogledalo i zamišljaš kako bi to izgledalo“, kaže Kristian.

Na svojim nogama ne bi bio da nije bilo liječnika. Od operacije nakon nesreće prošlo je godinu i pol, a prve korake napravio je prije četiri mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ortoped Mirko me prvi digao na noge. Ja sam do tada imao ortoze na koljenima, rekao mi je 'hajde hodaj, ne treba ti to'. Čudan je osjećaj, nisam mogao doći do riječi“, kaže 22-godišnjak.

U bolnici na Svetom Duhu ponosni su na svoj i na uspjeh svog pacijenta.

"Jako sam sretan i oduševljen jer je inicijalna prognoza bila da neće sačuvati potkoljenice, da će biti potrebna amputacija. Nakon posla kojeg su odradili liječnici u Splitu, a onda mi, pacijent hoda. Sada hoda sa štakama, ali nadamo se da ćemo i to eliminirat u skoroj budućnosti“, ističe zamjenik pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju KB Sveti Duh Goran Vrgoč.

'Cilj je hodati bez pomagala. Da to busu samo cipele'

Bila mu je potrebna potpuna rekonstrukcija svih ligamenata koljena. Uz najsuvremeniju tehnologiju i najmanje invazivnom kirurškom metodom tim od osam liječnika je uspio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Operacija je trajala dva sata.

"Imao je ozljede sva četiri ligamenta i mi smo na jednoj nozi u jednom operacijskom aktu uspjeli rekonstruirati sve ligamente i to koristeći isključivo njegovo tetive s te iste noge. Takve rekonstrukcije se izvode, ali rijetko se rade u jednom aktu i na način da se transplantanti prirede ovako kako smo ih mi priredili kod ovog pacijenta, ustvari jedinstveno“, objašnjava pročelnik Zavoda za ortopediju i traumatologiju KB Sveti Duh Saša Janković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedinstven zahvat su tada izveli prvi put u Hrvatskoj i treći put u svijetu.

"To je kruna, to je neki dokaz zašto učimo, zašto radimo i zašto se usavršavamo. To je zato da bi ovakve stvari mogli raditi u Hrvatskoj i prezentirati ih u svijetu jer jako malo ljudi ovo radi“, dodaje Vrgoč.

Nakon prvog uslijedila je operacije i drugog koljena, a Kristiana sada čeka još jedna.

"Čeka me niz operacija i puno vremena će još trebati za oporavak koji ne bi bio moguć bez roditelja i moje žene, ona je moj oslonac. Čeka me duga borba. Cilj mi je da jednog dana hodam bez ikakvih pomagala, da to budu jedino cipele“, pun je nade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz njegovu upornost i vrhunski tim liječnika, svom cilju svakog dana sve je bliže.