Miro Kovač: 'Već se ponašao kao kralj, a Donald Trump sada se osjeća kao Superman'

U studiju RTL-a Danas gostovao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Vidjeli smo listu uzvanika - mijenja li se politička slika svijeta?

"Promijenila se izborom gospodina Trumpa. Već se on za svoga boravka u svojoj rezidenciji u Floridi ponašao kao kralj. Sada postaje predsjednik. Sad će mu biti puno teže nego u Floridi. Sada počinje posao. Međutim, ima samo dvije godine vremena, jer za manje od dvije godine bit će opet izbori za Zastupnički dom i Senat, tako da u biti ima samo dvije godine i on mora dati puno puno gasa da ostvari ove stvari o kojima trenutno govori."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakve odnose SAD-a s Europom možemo očekivati - hoće li ih Trump narušiti?

"Kako bismo rekli narodski - Bit će grubo, ali morat ćemo se, kako bi rekli Nijemci, toplo obući u Europi, ali se treba pripremiti. Bit će tu sigurno okršaja."

Oko čega najviše?

"Oko trgovine. On će sigurno nametati carinu na određene proizvode i rekao je da će, uspostaviti li posebnu službu za namete, za carine i za strane proizvode. To se odnosi npr. na automobile iz Europe, na njemačke automobile i tu će biti teška bitka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Formira li Trump novi svjetski poredak? Vidimo prekid vatre u Gazi - možemo li takvo što očekivati u Ukrajini?

"Gospodin Trump se osjeća, ne želim pretjerivati, osjeća se kao Superman. Znači, čovjek je izgubio izbore prije četiri godine zbog pandemije. Ponovno je izabran, preživio je dva atentata, na njega se pucalo. Rekao je da ga je Bog spasio da učini Ameriku velikom. Znači, on je Supermen. I sad ima pred sobom taj svijet i vidi samo Kinu kao velikog konkurenta Kineze je konkretno i spomenuo. Rusiju spomenuo nije. Rat u Ukrajini je konkretno spomenuo. On želi zaista postići taj deal između Rusije i Ukrajine i želi još uvijek to svetogrđe. I posebno kod nas ovdje u Europi. On želi privući Rusiju, pokušati Rusiju izvući iz zagrljaja Kineza tako da oslabi Kinu. I on će htjeti napraviti taj deal. Hoće li tome uspjeti?! Mi to zaista ne znamo. Ali će htjeti činiti sve što može kako bi suzbio kineski utjecaj. Njemu je uzor, spomenuo ga je u govoru McKinley, koji je širio Ameriku, koji je vodio rat protiv Španjolske. Prema tome, to nije šala. Grenland, Panama… To nije šala, on je to danas jasno rekao."

Možemo li očekivati dolazak Trumpa u Hrvatsku, ekspresno je najavio novu veleposlanicu u našoj zemlji ali koliko novu administraciju uopće zanimamo?

"Pa mi na svu sreću nismo u fokusu. Mi imamo svoju hrvatsku priču. Mi moramo s Amerikancima razvijati ekonomske odnose. Naši odnosi su inače jako, jako dobro razvijeni: na sigurnosnom planu, na vojnom planu..."

Hoće li doći do promjene ekonomije?

"Sad treba privlačiti američki kapital. Ima puno Hrvata u Americi, a s američkim Hrvatima i Amerikancima treba raditi svake godine, odlaziti tamo, konkretno razgovarati s ljudima koji su giganti i reći - Hrvatska je sigurna zemlja. Možete u Hrvatsku investirati. Vaš kapital će biti zaštićen. Pravna država funkcionira, to treba raditi i stvarati povjerenje prema američkom kapitalu da u Hrvatskoj investiraju."

Vidimo da nitko iz hrvatske vlasti nije pozvan na inauguraciju. Je li to na neki način poruka?

"Pozvani su neki koji su za njega navijali i koji su mu jako bliski poput Meloni. I gospodin Orban je pozvan, ali gospodin Orban opet ima stav, nije otišao. Zašto? Da ne ispadne da se nešto dodvorava. Nema potrebe za tim. On je s njim dobar. On očekuje, pretpostavljam, da će on doći vrlo skoro u Mađarsku. Hoće li to tako biti? Mi to ne znamo, ali to se nekako tako čuje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čini li vam se to realno?

"Sve je moguće. Hoće li to biti ostvareno u bliskoj budućnosti, mi to ne znamo. Na kraju krajeva, treba biti realan i razumjeti svjetsku politiku. Zna se tko su veliki igrači. Veliki igrači su Amerikanci, Kinezi, Rusi i onda imate nekoliko srednjih sila. A mi ovdje konkretno u Hrvatskoj moramo biti pametni, razvijati svoje sposobnosti, voditi realnu hrvatsku suverenu politiku, koliko je to moguće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa