Spačvanska šuma i lokalni stanovnici još čekaju sanaciju: 'Došli su, popisali, zapisali i ništa...'

U Spačvanskoj šumi, najvećoj po broju hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, još su vidljive posljedice razornog nevremena koje je prije više od godine dana poharalo Slavoniju. Stradali su i mještani Slakovaca u Vukovarsko srijemskoj županiji.

"Nastradao mi je krov kuće i unutra plafoni, jedan dio laminata i kuhinja", kaže Marijan Livaja iz Slakovaca.

"To je sve procurilo, prokislo, ja sam to sve morao nanovo krečiti, premazivati specijalnim bojama, otišao je laminat dolje, otišlo je – sve", kaže Ivan Badrov iz Slakovaca. Prijavljene štete povjerenstvo je kažu i popisalo i procijenilo, a oni su ih sanirali.

"Jedno tri, 3,5 tisuće eura me to koštalo, oni su procijenili na 2600 i mislim, ne ulazim sad u to.“ kaže Marijan Livaja. Ali, smeta ih to što unatoč političkim obećanjima još uvijek nisu dobili odštetu.

"Situacija je takva, dobit ćete, dobit ćete, došli su popisali, zapisali – nema ništa", kaže Ivan Badrov.

"Zanima me, ako je obećano da će se isplatiti, zašto se ne isplaćuje, ako je država isplatila novce za elementarnu nepogodu, gdje je, što je nestalo.“ kaže Elen Nikolić iz Slakovaca.

U Općini kažu kako je registrirana šteta na stambenim objektima bila veća od milijun eura, da su od županije dobili 123 tisuće eura i da su obeštećeni oni koji su račune za sanaciju dostavili do 30. srpnja 2023. godine.

"To je jako mali postotak populacije, 1207 isključivo stambenih objekata je evidentirano, hoće li biti obeštećeni – ja sumnjam, tako da ne dajem lažnu nadu mještanima Općine Stari Jankovci", kaže Dragan Sudarević, načelnik Općine Stari Jankovci.

Iz županije poručuju da je novac utrošen i dodijeljen sukladno propisanim kriterijima, da su jedinice lokalne samouprave imale zadaću utvrditi stvarno stanje i da je ta priča završena. U Hrvatskim šumama priča o posljedicama nevremena još traje, odgovornost za propadanje drvne mase istražuje Uskok, a za razliku od milijun eura koliko se procjenjuje šteta na domovima Slakovčana, ovdje je država oštećena za 150 milijuna eura.

