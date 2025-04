Obračun oko droge ili osveta zbog ljubomore? Cure detalji zločina koji je šokirao Solin

Iako je upravo u napuštenom objektu na Kozjaku zapaljen, pretpostavlja se da 45-godišnji Splićanin nije tu ubijen. Počinitelji su pronašli slabo naseljeno područje iznad Solina kako bi se riješili dokaza.

Leonida iz Splita nam kaže: "To je najgore od svega što mislimo da to negdje gledamo, a to kad se dogodi tu kod nas vrlo je šokantno". A Branko Žižić dodaje: "Nije ni ovaj bio cvijeće, 45 godina… Bavio se drogom, kakvi su to među njima obračuni, ali nije to rješenje da se to napravi što se napravilo".

Policija i dalja provodi istragu, ali u dva dana uspjeli su otkriti identitet žrtve i moguće osumnjičenike.

Trojac pao s dosta droge

Na mjestu gdje je pronađeno zapaljeno tijelo, policija je izuzela sve dokaze. Još jučer priveli su trojicu osumnjičenih koje dovode u vezu s ovim stravičnim zločinom, a obavljaju i pretrese njihovih domova.

Uhićeni trojac zatečen je s većim količinama droge, a je li to bio motiv za obračun ili osobna osveta zbog ljubomore, o čemu se isto nagađa, policija još ne otkriva.

"Tri osobe su uhićene zbog velike količine droge koja je pronađena i koja je namijenjena crnom tržištu, ali se te tri osobe dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela", potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Solinjani zabrinuti

Neki od osumnjičenih stižu iz Solina, na iznenađenje sugrađana.

"To je ružno, a to su kriminalni obračuni. Dvojica su mi iz poznata tu iz Solina", kaže lokalac Branko Žižić.

Senija iz Solina zabrinuta je za situaciju: "Radim s ljudima i moram priznati da sam šokirana kad mi ljudi kažu koliko je ovdje oko mene kokaina".

Trojac je uhićen zbog droge, a hoće li ih se teretiti za ovo svirepo ubojstvo pokazat će istraga koja je još u tijeku.

