Stiže novi popis zaštićenih proizvoda: Najmanje dva su izbačena

Za neke od ukupno 30 proizvoda čija je cijena ograničena od rujna 2023. godine stiže smjena. Najkasnije idući tjedan mijenja se paleta proizvoda sa zaštićenom cijenom. Kako neslužbeno doznajemo, s popisa otpadaju najmanje dva proizvoda – jabuka, ali i mliječna čokolada koju bi trebala zamijeniti ona za kuhanje. Na zaštićenom popisu trebalo bi biti više od 30 proizvoda, a dominirat će oni koji podliježu zdravijoj prehrani, pa bi na listi trebalo završiti više povrća.

Za normalan je život potrebno ograničiti cijenu najmanje 100 proizvoda, upozoravaju iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. "To je francuski primjer. Kad smo startali s ograničenim cijenama onda je u Francuskoj bilo ograničeno 100 proizvoda. Ako može Francuska koja ima veći standard i veća primanja, možemo i mi", kaže predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Traže i da znak s ograničenom cijenom za trgovce bude obavezan. "Potrošači imaju pravo na informaciju i da bi mogao kupiti te proizvode treba biti i o njima informiran. Naša je sugestija da se napravi plakat s tim proizvodima, da se stavi taj znak, da se kaže što to znači i da plakat s cijenama bude na ulazu u svaku prodavaonicu“, govori za RTL Danas Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Trgovci su nezadovoljni

Dok se brusi novi plan za suzbijanje inflacije, poduzetnici i trgovci uvjeravaju da nema divljanja cijena, ni velikih marži, ni ekstra profita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To ne može biti dobra mjera, jer svako kontroliranje nas vezuje za socijalizam, a on je loše prošao. Mi smo protiv toga. Kao i neke normalne zemlje na Mediteranu, Italija ili Španjolska - PDV na hranu trebamo rapidno smanjiti na 5 do 10 posto, kod nas je puno veći osim na neke proizvode, ali to je kratkoročna mjera, dugoročna je da krenemo proizvoditi više hrane, jer kad proizvodiš više hrane onda ona može biti jeftinija“, ističe predsjednik Udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.

"Ta odluka ne funkcionira. Tih proizvoda ili nestane s polica, ili su čak neki od njih u slobodnom tržištu jeftiniji u odnosu na cijenu koja je ograničena", govori stručnjak za cijene u maloprodaji Slobodan Školnik i dodaje:

"Ne postoji divljanje cijena, ne postoje nikakvi ekstra profiti u trgovini. U trgovini s prehrambenim proizvodima nigdje u svijetu ne postoje ekstra profit, a kamoli u Hrvatskoj. To su javno dostupni podaci koliki su profiti kompanija. Najveći hrvatski prodavač na malo imao je ukupnu dobit manju od jedan posto u 2023. godini. Ekstraprofiti postoje u luksuznim robama“ kaže.

„Marža u trgovini je oko 25 posto i ona je čak i niža nego u zapadnoeuropskim zemljama. Problem Hrvatske su preveliki javni troškovi. Hrvatska ima 21 županiju, Njemačka 17. U svakoj štruci kruha su bespotrebne javne jedinice lokalnih uprava i svi troškovi koji idu uz njih. Neefikasnost javnog sektora je u cijeni svakog proizvoda“, zaključuje Školnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastanak s direktorima vodećih lanaca

Najkasnije idući tjedan Vlada će donijeti konačnu odluku, a ovaj tjedan sastat će se s direktorima vodećih trgovačkih lanaca i udrugama potrošača.

"Ministar Šušnjar je izvijestio o aktivnostima koje provodi radna skupina unutar Ministarstva gospodarstva. On je osobno na tome vrlo angažiran. Znate da su cijene strateških energenata zamrznute i s time se nastavlja. Postoji lista proizvoda koja će se vjerojatno širiti, ali o tome kad dođe do konkretnih zaključaka koliko proizvoda i na koje vrijeme. Vidim da su u planu i razgovori s trgovačkim lancima i udrugama potrošača. Mislim da će to biti do kraja ovog tjedna. Sigurni smo da tu postoji prostor kako bi se došlo do rješenja koja su u ovom trenutku za Hrvatsku važna, a to je da se dodatno obuzda rast cijena. Siguran sam da ćemo tu imati određene rezultate u kratko vrijeme“, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa