Novi plan gospodarenja vukovima: 'Neka ih bude, ali moramo znati kako s njima'

Hrvatska donosi novi plan gospodarenja vukom. I to nakon što je europska unija smanjila razinu njegove zaštite.

Planom, koji je na savjetovanju do 22. siječnja, trebala bi se uvesti "zonacija" vukova kako bi se smanjili sukobi s ljudima i stočarima s fokusom na očuvanje genetske cjelovitosti i suzbijanje mješanaca sa psima. Odstrel problematičnih jedinki reguliralo bi u tom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša. Prema službenim podacima u Hrvatskoj sada ima oko 46 čopora s prosječno pet jedinki u njima. Stočari smatraju da ih je daleko više i ne vjeruju da će se novim planom smanjiti šteta na njihovim stadima.

"Nema šanse da će to pomoć. To se razmnožava. Kad sam ja vidija sedam komada, pa ja kažem a di je je još tih čopora koliko ih ima. To je neminovno da seljak (ne) opstane u Bukovici onoj gori", rekao je Marko Mamić, stočar iz Lišana Ostrovičkih.

Koliko ih zapravo ima?

O tome što skidanje stupnja zaštite s vuka konkretno znači za odstrjel vukova objasnio je Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije, koji je za RTL Danas progovorio i o realnoj brojci vukova.

"Neće biti dozvoljen slobodan odstrjel vukova. Bit će propisan akcijski planom koji je u stupnju izrade, tako da će svaki odstrjel vukova biti propisan, najvjerojatnije rješenjem i brojkom i područjem na kojem će se provoditi lov. Kod medvjeda već imamo akcijski plan koji jako dobro napravljen za sve tri strane, i za stočare i za poljoprivrednike i na kraju i za lovce", rekao je Pavić.

Pavić je komentirao brojku Ministarstva zaštite okoliša, koje navodi da u Hrvatskoj ima oko 46 čopora vukova.

"Mi lovci bi se složili sa stočarima da je ta brojka definitivno veća, ali možemo se složiti i s tom brojkom. Moramo znati da već u četvrtom mjesecu imamo priraste vukova tako da vjerujem da će ta brojnost biti još veća. Neka bude vukova, moramo se samo pobrinuti da kvalitetno gospodarimo s njim", nadodao je.

Prema službenim podacima, do prije godinu dana se govorilo o brojci od 150 vučjih jedinki, sada ih je oko 250, a već odavno stočari i lovci su govorili da ih ima od 800 do 1.000.