Dvije žene stoje iza muljaža na modnim revijama? 'Netko je iskoristio moje dijete...'

Novi dokazi u aferi s humanitarnim revijama! Niz izlagača proziva Hanu Tabaković Baksa i Ivu Loparić Kontek za malverzacije, primanje novca na privatni račun i lažne tvrdnje da sredstva idu humanitarnim udrugama. One tvrde da su nisu krive, a prvi put se oglasio i njihov odvjetnik.

Nasmijana lica na humanitarnoj reviji u Krapini u prosincu prošle godine. I naravno, ponosna organizatorica. "Svake godine smo prikupljali za žene oboljele od raka, ove godine smo odlučili za žene oboljele od raka, ali i za Palčiće. Tisuću eura smo već prikupili i uplatili Palčićima, a 800 eura udruzi Pink Life", rekla je vlasnica tvrtke City Modus Hana Tabaković Baksa u prosincu prošle godine za Zagorsku televiziju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iva Loparić Kontek tada je rekla: "Ovaj glavni City Modus koji se održava u Zagrebu u listopadu koji je i mjesec borbe protiv raka dojke, uvijek skupljamo donacije za njih".

No, spomenute udruge za reviju u Krapini, kojom se navodno prikuplja novac za njih - nisu niti znale. Danas se oglasio i odvjetnik prozvanih organizatorica. Naglašava, poduzeće City Modus prijavljeno je kao agencija za promidžbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Modni eventi koji su se organizirali na temelju registracije za promidžbene usluge imali su humanitarnu notu i na temelju te note je dolazilo do usmenih dogovora između City Modusa i ovih dviju firmi, a to s odnosi na Palčić i Pink Life, gdje nema nikakvog ugovornog odnosa", rekao je Veljko Miljević, odvjetnik Tabaković Bakse i Loparić Kontek.

Foto: RTL Danas

'Netko je iskoristio moje dijete da privuče pažnju na sebe. Pregnjusno'

No, niz je javno dostupnih članaka, ali i potvrda izlagača i sponzora koje primamo, gdje se revije komuniciraju kao humanitarne. U međuvremenu, stiže nam još dokaza o uplatama na privatni račun Tabaković Bakse, koje su izlagači na sajmu prošle subote u Velikoj Gorici uplaćivali vjerujući da će ići za humanitarne svrhe.

"Da vidimo što su povodom toga te udruge poduzele! Jer ako su ovako išli u javnost, a da nisu prije toga podnijele one korake koje im zakon nalaže, onda je pitanje koliko je to zakonito izlaženje u javnost, i to sam upotrijebio najblažu formulaciju", istaknuo je Miljević.

Nisu tužili jer im ništa nije ukradeno, kažu, sretni su bili sa svakim eurom koji su dobili. "Nismo mi ti koji bismo trebali nekoga prijavljivati, nego su tu ljudi koji misle da su prevareni koji su nas kontaktirali. To je neukusno i, ja mislim, krivično djelo koristiti ime za nekoga ili neku instituciju s kojom nisi u suradnji", poručila je predsjednica Udruge žena oboljelih od raka dojke Nives Moric.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedino za što mogu prijaviti to je blaćenje imena Plačići na ovakav način", istaknula je predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi Palčići Željka Vučko.

Majka čija je mala "Palčica" Dora sudjelovala ovogodišnjoj u reviji City Modusa - zgrožena: "Meni je to kao majci, da je netko iskoristio moje dijete da privuče pažnju na sebe za prikupljanje novaca, meni je to pregnjusno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija se oglasila o prijavi, kažu da ne mogu niti potvrditi niti demantirati da istražuju jer su, u ovom slučaju, izvide dužni držati u tajnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon optužbi humanitarnih udruga za RTL progovorila suradnica organizatorica modnih revija!