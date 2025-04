Obitelji nestalih još uvijek čekaju odgovore: Sutra nova identifikacija žrtava u Zagrebu

Tri dana nakon identifikacije Slavka Batika - čovjeka čija je snimka dok ga četnici odvode u smrt obišla svijet - za RTL Danas govori njegova sestra Marija. Stigla iz Njemačke čim je čula tu vijest, ima samo jednu želju kako bi stavila točku na tužnu sudbinu svoga brata

U mjestu gdje su pronađeni ostatci žrtava bila je RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Kćerka Slavka Batika nije bila raspoložena za razgovor i poručila je kako njezina majka ne želi davati nikakve izjave. Podsjetimo, one su bile na identifikaciji koja se odvijala u petak, a prisustvovali su ministar branitelja Tomo Medved i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Kada su ovakve stvari u pitanju, Ministarstvo obično, osim što zovu obitelj, pita ih je li netko od njih raspoložen i možda voljan obratiti se medijima. No, ovaj put to nije bio slučaj – nisu htjeli ništa reći, niti u petak. Ponekad, doduše, obitelji ne žele ništa reći. Neki žele podijeliti svoju priču, neki ne; to je, naravno, njihova volja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bageri će na deponiju smrti ostati još najmanje dvije godine. To je inače zaštićen prostor pod nadzorom policije i vojske. Petrovačka Dola je najzahtjevnija i najduže istraživana lokacija. U 590 radnih dana iskopano je i pregledano 110 tisuća kubnih metara raznog smeća i otpada. Nakon prve dvije godine neumornog rada, ispod gomile otpada pronađene su dvije tisuće fragmentiranih koštanih dijelova za koje tek treba utvrditi kome točno pripadaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi smatraju da je ovo bilo dodatno ponižavanje za žrtve koje su na kraju bačene na odlagalište otpada, no ministarstvo Tome Medveda u posljednjim godinama doista je napravilo brojne pomake kada se gleda pitanje nestalih. Ipak, obitelji koje još uvijek traže ostatke svojih najmilijih imaju bezbroj pitanja.

Najvažnije pitanje koje zanima obitelji žrtava jest: koje još mračne tajne krije ova Petrovačka dola?

Sutra će u Ministarstvu branitelja biti identificirane još sedam žrtava, no ovaj put to će se dogoditi u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa