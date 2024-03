Nikola Grmoja iz Mosta gost je u RTL-u Danas. S njim je razgovarala Dajana Šošić.

Most će uskoro predstaviti svoj plan, ali i svog kandidata za premijera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne čekamo ništa. Čekamo trenutak pogodan za predstavljanje svog kandidata. Nismo željeli brzati jer smo svjesni da nemamo nekakve tajkune, donatore iza sebe. To će biti idući tjedan", najavio je i dodao kako smatra da će građani prepoznati da je upravo Most ona opcija koja se kroz cijelo ovo vrijeme.

Ne smatra da kaskaju za HDZ-om.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tempirali smo. Čekali smo najavu o raspuštanju Sabora", rekao je. Hoće li on biti kandidat za premijera ili Marija Selak Raspudić nije želio otkriti.

"To ćete vidjeti uskoro. Da smo željeli to reći, to bismo rekli danas", rekao je i dodao kako će sigurno biti dva mjeseca kampanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Božo Petrov nije ispao iz kombinatorike'

Spreman je za sve uloge koje će mu Most namijeniti, a hrvatski građani će o odlučiti gdje ga vide. Na pitanje o Boži Petrovu i tome da je ispao iz kombinatorike, rekao je:

"Ne, nije ispao iz kombinatorike: imamo deset izbornih jedinica. Vidjet ćemo gdje će Božo biti", rekao je, ali dodao da nije odlučeno hoće li biti kandidat za premijera. Naglasio je da je ovo superizborna godina, a Božo Petrov najvažnija je osoba Mosta i ne može se nikako reći da je ispao iz kombinatorike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Program će predstaviti odmah nakon predstavljanja kandidata za premijera: Kroz idućih 15 dana predstavit će i nositelje lista.

"Most je jedina od četiri velike stranke koja je sklopila neku suradnju. Mi imamo samo najave ovog lijevog oporbenog bloka. Mi smo davno dogovorili suradnju sa Suverenistima", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O Karolini Vidović Krišto kaže da bi je voljeli kao dio koalicije jer se također bori protiv korupcije.

"Na njoj je da odluči hoće li ići solo na izbore. Ona će odlučiti"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje o suradnji s Domovinskim pokretom, rekao je da ne želi suradnju s HDZ-om koju su oni već najavili.

'Želimo poslati Plenkovića u oporbu'

"Ne želimo pomagati Domovinskom pokretu da s više ruku podupre Andreja Plenkovića. Mi ga želimo poslati u oporbu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Apsolutno HDZ za nas nije opcija", rekao je, a na pitanje hoće li to ovaj put ovjeriti kod javnog bilježnika kaže:

"Ne treba to ovjeravati. Mi smo pokazali svoj integritet. Da smo željeli, mogli smo ostati u vlasti, dizati ruke za HDZ. Mi smo bili jedina stranka u hrvatskoj povijesti koja je bila spremna ugroziti svoje pozicije kako bi pokazali da se želi boriti protiv korupcije", rekao je i dodao da je uvjeren da su građani to prepoznali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I ne samo to nego i slanjem vojske na granice kako bi ih zaštititi od ilegalnih migranata isto kako smo se boriti protiv korona mjere..."

Na pitanje je li SDP opcija dodao je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi na ove izbore izlazimo sa svojim kandidatom, sa svojim programom. Otvoreni smo za sve koji žele podržati naše kandidate, naše programe, ali ono što je sigurno: Mi nećemo podržati Andreja Plenkovića i HDZ".

"Ako je SDP spreman podržati Mostovog kandidata za premijera i naše politike, mi smo otvoreni za to", rekao je i dodao da ne bi tome zatvorio vrata jer izlaze na izbore ne bi li došli na vlast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nemojte istinu nazivati mržnjom'

Danas je bilo burno u Saboru. Tako je Grmoja u jednom trenutku rekao:

"Nisam se probudio, budan sam četiri godine ja samo upozoravam na vašu korupciju, rastjerujete Hrvate, a uvozite stranu radnu snagu. Koliko kod vi svoju retoriku pojačali po nalogu Šeksa zvanog Kolega. Nemojte istinu nazivati mržnjom. Imamo jednu želju za vas, sve najbolje, a ta je da vas maknemo u oporbu, trebat će možda i osam godina. O toj želji nećete odlučiti niti vi niti ja, već narod. Mislite da se narod može kupiti. Prešli ste rubikon, Na ovim izborima narod će izabrati one koji se bore protiv korupcije a to je Most", rekao je jutros Grmoja u Saboru, a Gordan Jandroković mu je odgovorio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja se nadam da ćete možda za osam godina zamijeniti HDZ, ali do tada sigurno ne".