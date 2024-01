Hrvatski zastupnici danas u Saboru raspravljaju o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Vlada je izabrala Turudića između 4 kandidata, jer je po njima, on najkvalitetniji.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je odluka bila jednoglasna na temelju programa, razgovora i onoga šo su čuli od kandidata. Presudila je zrelost u nastupu, iskustvo, program i način na koji je odgovarao na pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporba se ne slaže. Smatraju da se Turudićevim imenovanjem želi ugušiti bilo kakva borba protiv korupcije, a premijer želi imati odane ljude u ključnim institucijama.

"Umjesto da se bore protiv korupcije, oni se bore protiv onih koji ukazuju na nju. Pokazali ste što ste i tko ste, stranka opasnih namjera, kako je davno rekao pokojni Ivica Račan", rekla je Sabina Glasnovac (SDP).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marijan Pavliček iz Suverenista naglasio je da je Plenković na udaru oporbe zbog izmjene Kaznenog zakona i zbog izbora Turudića.

Hrvoje Zekanović govorio je isključivo o Nikoli Grmoji i Mostu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Završit ćeš u zatvoru, sve ćemo istražiti", poručio je.

Puljak pozvala kolege na prosvjed

Marijana Puljak pozvala je kolege zastupnike na prosvjed u 11 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ svaki put pokuša izigrati javnost ako ona šuti, ali ako se pobuni, promijeni ploču. No, lex AP je manji problem, veći problem je stranačka država. Ovo je pokušaj stvaranja države u kojoj se sloboda govora guši, a sloboda informiranja postaje iluzija. Izmjene Kaznenog zakona su udarac na demokraciju", rekla je Puljak.

Sandra Benčić (Možemo!) podsjetila je da Ivan Turudić nije govorio istinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izravno je i bez zadrške lagao na Odboru za pravosuđe kad sam ga pitala koliko je u ladici držao predmet protiv svog bratića. Rekao je da se radilo o mjesec i pol dana, iako je to lako provjerljiva činjenica. Županijski sud ga je demantirao i potvrdio da se spis držao duže od 200 dana. Malenica kaže da se zabunio, ali nije, to isto je ponovio i ranije u javnim istupima. To je glavni državni odvjetnik o kojem ćemo danas raspravljati", naglasila je Benčić.

Osvrnula se i na lex AP. Zapitala se tko je stisnuo Andreja Plenkovića misleći na najave Ivana Malenice oko dodavanja stavke koja bi osigurala da nema kaznenog djela ako se radi o javnom interesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grmoja oštro po vladajućima

Nikola Grmoja (Most) iznio je žestoke optužbe na račun vladajućih s posebnim naglaskom na Andreja Plenkovića.

"Svi ključni ljudi institucija koje se bore protiv korupcije imenovani su od strane najkorumpiranije klike koja je ikad vodila Hrvatsku. Glavni državni odvjetnik bit će izabran od strane većine u kojoj sjede ljudi pod optužnicama. Svaka optužnica i svaki kazneni postupak koji će pokrenuti DORH, gledat će se kroz prizmu te činjenice. Jasno je što radite, želite na svim pozicijama imati svoje ljude, želite se zaštititi od kaznenog progona. Ništa vam neće proći, sve vam je uzalud. Promjene dolaze, pred zoru je najmračnije. Čim preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, ukinut ćemo lex AP i donijet ćemo potrebne promjene u institucijama koje se bore protiv korupcije", izjavio je Grmoja pa na dobacivanja zastupnika iz HDZ-a i njihovih partnera dodao je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bojte se, uhićivat ćemo, nećemo hapsiti."

Nakon kratke stanke u Saboru, Gordan Jandroković zapjevao je ministru Ivanu Malenici:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj Ivane, pobratime mio…", a zatim se uozbiljio i nastavio s raspravom.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: 'Turudić je među kandidatima bio najbolji. Ne znam čemu takav šušur. Pogledajte tko je sve bio protiv'