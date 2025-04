Nijemci stigli u Hrvatsku pa se zapitali kako Hrvati preživljavaju: 'To je teško objasniti'

Veći dolazak turista na obali tek se očekuje jer Uskrs, koji mnogi smatraju neslužbenim početkom turističke sezone i većih gužvi, ove godine kasnije pada.

Kad početkom proljeća krenu sezonski letovi, oživi zadarska zračna luka, ali i Zadar. Uhvatiti jeftinu avio kartu i otputovati makar na nekoliko dana, plan je mnogih putnika u ovo doba godine.

"U Europi imamo visoku inflaciju, ali mislim da su cijene slične u Poljskoj i Hrvatskoj. Pamtim moj medeni mjesec jer je bio ovdje, a ovaj put dolazimo s djetetom. Vratili smo se. Mislim da se Zadar promijenio", uzbuđeno kaže Poljakinja Gotsha.

Zadar povezan sa 71 stranom destinacijom

Viktorija iz Njemačke očekuje i dobar provod i odmor. Ona se Hrvatskoj vraća po peti put. "Naša grupa prijatelja iz Nizozemske je odlučila doći ovdje jer smo našli jeftine letove, lijepa je destinacija, vrijeme je prilično lijepo. Naći mjesta s dobrom hranom, lijepe zabave možda i samo se opustiti nekoliko dana", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zadarska zračna luka krenula je u proširenje ohrabrena dobrim rezultatima, ali i najavama avio kompanija. Zadar je u ovoj sezoni povezan s četiri domaće destinacije i čak 71 stranom. Od toga je šest novih destinacija. Lani je preko aerodroma prošlo 1.590.000 putnika, a ove se godine očekuje i rast prometa za tri do četiri posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umirovljenici iz Njemačke, koji su stigli autobusima, očekuju dobru hranu, udobne hotele, ali i lijepo vrijeme za vođene turističke obilaske spomenika.

"Moram reći da su cijene nakon COVID-a jako porasle. Sve je postalo jako skupo, pogotovo Italija, ali i Francuska, Austrija i uvijek smo u potrazi za atraktivnim destinacijama za putovanja" ističe vlasnik turističke agencije iz Njemačke Stefan Erlih.

Nije skupo samo turistima

Turistička vodičica Silvana Vranić koja je pratila grupu njemačkih umirovljenika kaže da ih zanima i kako Hrvati žive.

Oni imaju primanja daleko bolja nego mi i onda nas često pitaju kako preživljavamo. Mi samo kažemo da je to u svakom slučaju teško objasniti, nego da bi trebali doći s tom našom malom mirovinom ovdje živjeti barem mjesec dana, pa da vide koliko puta okrenemo taj euro", ističe Vranić.

Iako 14 stupnjeva Celzijevih u moru i nije primamljivo za kupanje, ali zato je na plaži toplo, no ne i prevruće, pa je ugodno samo se izležavati na suncu.

"Šetamo po starom gradu i gledamo zalazak sunca s plaža. I to je sve", kaže Poljakinja Martina. Ona i dečko Conrad, kojemu je karte za putovanje u Zadar poklonila za rođendan, ne planiraju noćne izlaske kao ni Slovak Michael koji je na odmor došao sam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj plan za idućih nekoliko dana je je dizati se rano ujutro, voziti biciklu popodne, a dalje ćemo vidjeti. Čitam knjigu. Opušta me to uz more jer tamo odakle ja dolazim nema mora", komentira Michael.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za mnoge odmor u proljeće zaista znači samo odmor i kratki, ali slatki predah od napornog svakodnevnog ritma dok se čeka onaj veći ljetni godišnji odmor.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kako će Trumpov trgovinski rat utjecati na turističku sezonu