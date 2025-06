Ni Ante Ćorić se ničeg ne sjeća: 'Iskreno ne znam, ja se i dan danas pitam tko je to'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić za nezakonito izvačenje 25 milijuna eura iz Dinama. Nogometaš Ante Ćorić, svjedočio je o svom igranju u Dinamu, no kako je došlo do njegovog transfera u Romu kazao je da ne zna.

„Ja iskreno ne znam, iskreno ne znam, ja i dan danas se pitam tko je to, što, kako, znam samo da me taj Monchi direktor htio i Roma da me htjela.“ kaže Ante Ćorić.

Ništa nije mogao reći ni o podjeli transfernog obeštećenja. „Ne znam ništa, niti sam bio u tome, niti, ne znam ništa.“ kaže Ćorić. Nije se mogao sjetiti što je sve iskazivao u istrazi kao ni dokumenata koje je kao igrač potpisivao. „Ne sjećam se, ovog papira se ne sjećam, mislim ja se većine ovog stvarno ne sjećam.“ tvrdi Ćorić.

Bio je kaže maloljetan i fokusiran na nogomet, a o njegovoj karijeri se brinuo otac koji je imao puno povjerenje u Zdravka Mamića.

Ćorićev otac: 'Sve sam vjerovao Zdravku'

„Ja kad sam tek došao, ja sam sve vjerovao Zdravku, rekao sam, znači mi smo njima dali sve, znači ja i supruga, kada je Ante napunio 18 godina, on više poslije toga nije htio potpisati i tu je to sve stalo“, svjedoči Miljenko Ćorić. Kaže da nije tražio podjelu transfernog obeštećenja, niti postotak agencijske provizije.

„Neka oni pokažu od koje sam ja agencije dobio 10 eura, neka pokažu od Dinama jesam li ja dobio 10 eura.“ kaže Ćorić. Svjedok je odgovarao na pitanja, ali i postavio pitanje. „Ja bih isto htio pitati suca, zadnji puta gospodine, vidio sam na televiziji, gospodin Škegro me prozove tu, ja ne znam jesam li ja osuđen ili svjedok?“ pita Miljenko Ćorić.

Nije mu se svidjelo što je o njemu govorio bivši član Uprave Dinama Matej Škegro koji je na sudu rekao i da je raditi s Ćorićem - bio pakao. „Niti je on meni nešto loše rekao, ni ja njemu, niti sam s njim pričao, on je bio klinac, koliko je tada ima 25-26 godina, da mu je Zdravko rekao tu potpiši, on će to potpisati.“ kaže Miljenko Ćorić.

Svjedočio i bivši trener Dinama Branko Ivanković

A da je Zdravko Mamić donosio ključne odluke o transferima igrača svjedočio je i nekadašnji Dinamov trener Branko Ivanković. Ispričao je kako se sa Zoranom Mamićem zalagao za dolazak Marija Mandžukića u klub. „Zdravko nije bio u prvom momentu baš pretjerano oduševljen, ali je na inzistiranje i da tako kažem našu želju je išao u realizaciju tog transfera.“ kaže Branko Ivanković.

O detaljima transfera igrača kazao je da nema saznanja. „To ja nisam sudjelovao, niti me to interesiralo, niti naprosto nitko me ništa nije ni pitao.“ tvrdi Ivanković. O odlasku Eduarda u londonski Arsenal, izvijestio ga je Mamić. „Još me je zamolio Zdravko da javno to nekome ne kažem jer ako to dođe u medije da će Arsenal odustati od kupnje.“ kaže Ivanković.

Suđenje u slučaju Mamić na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se sutra kada bi trebao svjedočiti i bivši Vatreni Šime Vrsaljko.