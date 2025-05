Nevenka se bori s agresivnim rakom i treba pomoć: 'Bilo mi je lakše boriti se za druge...'

Nikada nije okrenula glavu onima kojima je pomoć potrebna. Kroz splitsku udrugu Help pomogla je mnogim mladim ljudima, a sada sama treba pomoć. Nevenka Mardešić već godinu dana vodi borbu s agresivnim rakom, a jedina nada za izliječenje je u Izraelu. Njezini sinovi pokrenuli su kampanju za njezino liječenje.

U Splitu je poznata po velikom srce, svoja vrata nikad nije zatvorila onima kojima je pomoć bila potrebna , a sada … Pomoć je potrebna njoj. Prije godinu dana započela je njena bitka za život s jednim od najzloćudnijih oblika raka - metastatskim melanomom.

"Intuicija mi je govorila da nešto nije uredu, ali razum mi je prihvatio ovu light verziju da je to gljivica, da je to atletsko stopalo", rekla je Nevenka Mardešić, izvršna direktorica Udruge Help Split.

'Dijagnoza mi je vratila život'

Nakon što je čula dijagnozu, Nevenka je nekoliko dana bila u šoku, a potom je uslijedio potpuno drugačiji pogled na život. "Glupo je reći, ali imam osjećaj da mi je ova dijagnoza vratila život", kazala je Mardešić.

Njezina borba ostala bi tajna da nije bilo njezinih sinova koji su inicirali kampanju za liječenje, a onda je krenula lavina emocija, podrške i pomoći među građanima.

"To me preplavilo. Ne mogu doći sebi, ne mogu vam opisat koja je to poplava jedne pozitivne energije, pozitivnih emocija. Nisam imala pojma zapravo da toliko puno ljudi zna za mene... da su spremni pomoći", komentirala je.

Jedinu nadu potražit će u Izraelu

Nakon brojnih terapija, jedinu nadu potražit će u Izraelu. Za osnovno liječenje potrebno je 170.000 dolara, a do sada je prikupljeno otprilike 50.000.

"Ne smije nas bit strah pitati za pomoć i to smo shvatili s ovim interesom da ljudi žele pomoć, da su ljudi dobri i na njihovim krilima dobili smo zamah. Ova terapija bit će puno učinkovitija kad znamo da su ti ljudi iza nas", rekao je njezin sin, Ivor Mardešić. Garancije za uspjeh nema, ali Nevenka je spremna za svoju borbu u koju kako kaže - ulazi mirna. "Ovo je životna borba, ovo je najveća borba zapravo koju imam. Do sada se uvijek nekako bilo lakše boriti za druge, pa i sama ova akcija što su pokrenuli moji sinovi, ja je ne bi nikad pokrenula", rekla je Nevenka za kraj.

Dobro se dobrim vraća, ujedinili su se dobri ljudi za ženu koja cijeli život čini dobra dijela. Iz Izraela se vraća s pobjedom, to je jedini cilj. Nevenki možete pomoći preko 'go fund me' kampanje.

