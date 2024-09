Nesvakidašnji prizor u Osijeku, Drava potopila šetnicu: 'To se često ne dešava'

Dio kuća u Aljmašu je pod vodom. Stigao je vrhunac vodnog vala Dunava. Stanovnicima je ovo već treća poplava ove godine pa su je dočekali spremni.

Kuće na povišenom su sigurne, no one u prvom redu do rijeke su poplavljene. Darkov nasip nije izdržao pa u svoju kuću može samo čamcem.

"S ovim čamcem idem u kuću, idem gore na kat, pa idem se presvući, tu mi je moja roba osobna i što mi treba, a idem u Osijek, tako odem kod prijatelja, prenoćim pa se ujutro opet vratim", kaže Darko Hercigonja iz Aljmaša.

Dunav je zagrlio i ovu kuću pa Ivica sada kroz prozor može ući na svoj brod. Iz kuće pak izlazi ovako.

"U kući mi je evo vidjeli ste iz priloženog tu do koljena mi je sada voda, znači nekih pedesetak centimetara sigurno ima je u kući", kaže Ivica Knežević iz Aljmaša.

Treći susjed Miroslav na terasi s unukom ispumpava vodu iz kuće koju nije uspio zaštititi improvizirani nasip vreća s pijeskom.

"Pušta, evo kao što se vidi, ja sam napravio u obliku slova u kuću, na kraju je ipak došlo unutra, ispumpava se sada, znači koliko god si zaštitio, ipak odradi to svoje", kaže Miroslav Kralj iz Aljmaša.

Nesvakidašnji prizor u Osijeku

Nabujali Dunava utjecao je i na rast vodostaja Drave pa se rijeka izlila na svoju lijevu obalu i Osječanima pružila nesvakidašnji prizor potopljene gradske šetnice.

"Ja ne volim kad je ovako jer ljudi nastradaju, ali volim da je Drava velika, kad dođeš a ono je Drava, a ne potočić", kaže Dubravka iz Osijeka.

"Ja sam došao s namjerom da pogledam upravo ovo, to se često ne dešava, ljeto je završilo, ali ovo su impresivne fotografije grada Osijeka", kaže Andrija iz Osijeka.

"Drava je prelila se na šetnicu, ali potpuno očekivano, ništa niti opasno, niti neuobičajeno, ovdje je ova retencija napravljena kako bismo Dravi omogućili pod navodnicima da diše, dakle da ide u širinu, da ne ide u visinu i samim time ne ugrožava grad, grad Osijek je zaista siguran", kaže Dragan Vulin, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka.

A kako bi i građani bili sigurni najbolje je da se, unatoč primamljivim prizorima za šetanje i fotografiranje, ipak previše ne približavaju Dravi.

POGELDAJTE VIDEO: Vodni val stigao je i do Aljmaša, poplavljene kuće i ulice