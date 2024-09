Vukovarski kirurg osuđen za pokušaj silovanja radi u bolnici

U vukovarskoj bolnici radi kirurg, koji je nepravomoćno osuđen za pokušaj silovanja i bludne radnje na štetu 11 osoba. Sve se dogodilo na Veleučilištu Lavoslav Ružička, u razdoblju od studenoga 2014. do listopada 2015. godine. Liječnika je optužilo 11 polaznika studija fizioterapije, a on je nepravomoćno osuđen u listopadu prošle godine. Službeno - bolnica je za to doznala tek kada su dobili upit o tom slučaju.

"Nacionalna Memorijalna bolnica do zaprimanja upita Centra za mir, nenasilje i ljudska prava nije imala saznanja o eventualnoj osuđenosti doktora", kaže Zoran Marković, zamjenik ravnatelja bolnice Memorijalne bolnice Dr. Juraj Njavro u Vukovaru. Ta neprofitna osječka organizacija prije 12 dana je bolnicu pitala: Što ste napravili s liječnikom koji je nepravomoćno osuđen za pokušaj silovanja?

"Oni su nam brzo, zaista brzo, poručili da nisu upoznati sa slučajem, te da unazad 10 godina nisu zaprimili nikakvu pritužbu na rad predsjednika, te da će napraviti sve kako bi došli do nepravomoćne presude koju spominjemo u našem zahtjevu", kaže Natalija Havelka, izvršna direktorica Centra za mir i nenasilje Osijek.

Ovo je teže za povjerovati jer je o svemu prošle godine pisao novinar Drago Hedl, koji je dobio na uvid presudu. "Bilo je određenih napisa kroz godine u medijima, ali formalno nismo imali nikakvih saznanja", kaže Marković.

Ministarstvo zatražilo žurno očitovanje

Bolnica je u međuvremenu poslala upite Ministarstvu pravosuđa, Općinskom sudu u Osijeku i Hrvatskoj liječničkoj komori. I RTL je poslao upite. Ministarstvo zdravstva za RTL Danas je odgovorilo da su zatražili žurno očitovanje.

Sve se ovo događa u istom mjesecu kada je otkriveno da u KBC-u Osijek radi nepravomoćno osuđen silovatelj - ginekolog. Tada je reagirao ministar zdravstva. "Apeliram na ravnatelje svih zdravstvenih ustanova da se koriste zdravim razumom u budućnosti, da manje gledaju pravnu formu jer naš interes je zaštiti naše pacijente. Možete biti sigurni da smo već inicirali izmjenu zakona", kazao je tada Vili Beroš.

S vukovarskim slučajem su upoznati i u uredu Pučke pravobraniteljice, gdje smatraju da su nužne izmjene Zakona.

"Njime bi se propisala mogućnost da se osobe protiv kojih su pokrenuti kazneni postupci za određena kaznena djela i koji kasnije budu osuđeni, zapravo privremeno udaljile s radnog mjesta, dok sam postupak traje. A onda u slučaju pravomoćnosti te presude bi imali mogućnost raskida ugovora u tim ustanovama", kazala je Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice.

