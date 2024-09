Mještani Aljmaša još ne mogu odahnuti: 'Dunav je jako opasan'

Vrh vodnog vala Dunava stigao je u Aljmaš, a dio kuća je pod vodom.

Stanovnicima je ovo već treća poplava ove godine pa su je dočekali spremni. David Sušac, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Erdut, objasnio nam je kakvo je trenutno stanje.

"Situacija je hvala Bogu dobra. Vrhunac vodnog vala dočekali smo na sedam metara, što je metar manje od najavljenog. Kuće u prvom redu nisu nastradale, eventualno su ga osjetile neke koje su baš uz vodu, ali nije nam prešlo preko zečjih nastupa, tako da je sve u redu", kaže Sušac.

"Opasnost nije gotova dok vodni val ne prođe. Najavljuju da će visoka razina trajati sedam do osam dana. To je rijeka Dunav - jako opasna i brza, pogotovo kad je visoka. Ljudi moraju biti oprezni do samog kraja", objašnjava Sušac.

