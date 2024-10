Samit u Dubrovniku: Donesena zajednička rezolucija, glavno pitanje su sankcije Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi je put u posjetu Hrvatskoj. U Dubrovniku, koji je zbog sigurnosti bio potpuno blokiran, sudjelovao je na samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa. Sastao se s premijerom Andrejem Plenkovićem i potpisao sporazume o suradnji, ali ne i s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji nije bio pozvan.

Svrha sastanka je davanje podrške Ukrajini u borbi protiv ruske agresije kroz donošenje zajedničke rezolucije. Ranije je dvojac potpisao Sporazum o dugoročnoj suradnji i potpori između Hrvatske i Ukrajine na područjima humanitarne pomoći, razminiranja i procesuiranja ratnih zločina.

"Volio bih čuti, kao i svi ovdje prisutni, o trenutačnoj situaciji u Ukrajini, o Vašim dojmovima nakon posjeta SAD-u i o mirovnom planu", kaže predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Dubrovnik pod blokadom

U moru policijski brodovi s visina snajperisti. I na tlu policajci. Pokrivaju svaki centimetar Dubrovnika. Uklonjeni su kontejneri za smeće, zatvoren je dio grada za promet i parkiranje, Otkazana je nastava u srednjim školama, brod za otok Lokrum ne plovi.

"Ma cirkus, znam da je samit u Dubrovniku, malo je pretjerano", kaže Ranko iz Dubrovnika. "Zelenski je ovdje! Čekam kako bih ga vidio. Ceste su zatvorene, to nam je jučer kazao vozač taksija. Danas je puno mjera sigurnosti. Ne smeta mi to, uzbudljivo je", kaže Mark New Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo

Zelenski prvi puta u Hrvatskoj, u zadnji tren došao i Vučić

Ovo je prvi put da je Zelenski stigao u Hrvatsku, nakon što je Plenković u tri navrata bio u Kijevu. "Zahvaljujem u ime velikog prijatelja, premijera Andreja Plenkovića. Jako smo zahvalni što ste omogućili našoj djeci da malo mirno spavaju tijekom noći", rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je - u zadnji tren - ipak odlučio doći, predsjednik Hrvatske - nije ni pozvan. "S obzirom na njegove izjave mislim da bi on samo pokvario vrijednosti konačne, s obzirom na izjave koje je dao", rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Radman Grlić. Na pitanje, je li se radio ikakav ustupak Vučiću, kaže "ne na znam o tome ništa, vidjet ćete zapravo".

Inače, glavno pitanje dana je hoće li se u deklaraciji spominjati sankcije Rusiji. Ideja koja je vladala i na protekla dva samita - u Ateni i Tirani - ali od kojih se na kraju odustalo.

"Oni su to stavili kao našu obavezu, mi nismo htjeli to da prihvatimo i onda im je bilo bolje da i mi budemo ovdje, nego da ne budemo, tako da toga nema", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Osvrnuo se Vučić i na Plenkovićev uvodni govor gdje je ratno iskustvo Ukrajine usporedio s hrvatskim i poručio da Srbija, za razliku od njih, poštuje Povelju UN.

