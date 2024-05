Novi u nizu pregovora između HDZ-a i Domovinskog pokreta o formiranju saborske većine održan je u Sotinu, nedaleko od Vukovara, doznao je RTL.

Iako na prvi pogled ništa nije odavalo dojam da se u ugostiteljskom objektu uz glavnu prometnicu održava sastanak, nakon nešto više od sat vremena otvorila su se tamna vrata i iz dvorišta je izišla povorka limuzina, među kojima je bila i premijerova. Dvadesetak minuta poslije izišli su i "domovinci" i kolegi Bojanu Uranjeku otkrili kako je prošao sastanak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je bio neformalni sastanak nakon svečane sjednice uz Dan grada. Približavamo stavove, ništa nismo definitivno dogovorili, nemam ništa konkretno dalje", kazao je Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta.

Nekoliko sati ranije i premijer Andrej Plenković komentirao je tijek pregovora. I to iz Vukovara gdje je bio na obilježavanju Dana grada. Prvi put od 2019.-te, nakon razlaza s Penavom u HDZ-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razgovori su stalni i intenzivni. Idemo prema približavanju stajališta i pronalaženju rješenja. Nije još faza takva da sve elaboriramo javno, moramo nešto ostaviti i za naše razgovore", kazao je Plenković i dodao kako misli da će za finalizaciju dogovora trebati još nekoliko dana. Na pitanje je li ostao pri stajalištu da SDSS treba biti dio vladajuće koalicije odgovorio je: "Razgovaramo!"

Detalje nije otkrio ni predsjednik DP-a Ivan Penava već je uoči svečane sjednice Gradskog vijeća kazao da se "razgovara na sve strane, u kulturnom ozračju, bez ucjena s bilo koje strane". I on očekuje da će za koji dan, a najkasnije idućeg tjedna, imati konkretnije informacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vukovar su na Dan grada došli i Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. Sinj je, naime, grad prijatelj s Vukovarom, a čini se da su Mostovci došli ispipati kako Domovinski pokret "diše" u svojoj utvrdi po pitanju njihove inicijative o raspisivanju referenduma za ograničavanje prava manjina.

"Pozivam sve oporbene stranke iz bivšeg saziva, među ostalim i DP, da se konstituira Hrvatski sabor i da raspišemo taj referendum. Ovakva prava nigdje manjinski zastupnici nemaju. S malim brojem glasova odlučuju zapravo tko će vladati Hrvatskom", poručio je potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Penava je to nazvao ad hoc prijedlogom o kojem nije na Dan grada htio detaljnije govoriti, no zato je premijer Plenković odgovorio da je to jako loša ideja i da ju potpuno odbacuje.

"Ta tema uopće neće biti na dnevnom redu Hrvatskog sabora, ni buduće parlamentarne većine. To je ozbiljna pogreška Mosta, ali nisu jedini koji se bave tom temom. Lakonski dolaze pred mikrofone i pokušavaju razmontirati hrvatske pravne stečevine koje su tu i bit će. To nije dobro za njih, pokazuju da nisu sazreli", poručio je Plenković.