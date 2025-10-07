Mogli ste u samo godinu dana biti bogatiji za čak 30.000 eura, evo kako

Uslijed brojnih kriza, zlato nastavlja nizati rekorde. Cijena po unci na svjetskim tržištima nikad nije bila veća - čak 3919 dolara. Prije pet godina Hrvati su za zlato dali 50 milijuna eura. Lani čak 600 posto više, to jest čak 350 milijuna eura procjenjuju u Centru zlata.

"Glavni razlog je visoka inflacija i neisplativost štednje u banci. Kamate na štednju u banci nisu dovoljne da pokriju inflaciju odnosno gubitak vrijednosti novca, štediše traže alternative, zlato se nameće kao - logičan izbor", tvrdi Marin Ivić, stručnjak za plemenite metale.

Cijena zlata na svjetskim tržištima na povijesnom je vrhuncu. Prvi je put prešla 3900 dolara po unci - što je najviša cijena svih vremena. Kupuje se, tvrde, sve - od 1 grama, pa do 1 kilograma.

Da ste polugu od kilograma zlata kupili lani koštala bi vas 80 tisuća eura, a danas vrijedi 110 tisuća eura. Odnosno gotovo 40 posto više, a u dva desetljeća, prema podacima londonske burze, cijena zlata viša je čak 400 posto.

Daleko iznad prosjeka

Iz Centra zlata tvrde kako je cijena zlata od početka ove godine narasla 35 posto što je daleko iznad prosjeka rasta cijene zlata koje je oko 11 posto godišnje tako da ova godina donijela - značajne prinose ulagačima.

Istodobno raste i potražnja za investicijskim zlatom na koje nema poreza ni davanja. No, stručnjaci tvrde - ovo je tek početak intenzivnog rasta cijene zlata. Kažu da se očekuju dodatna smanjenja kamatnih stopa pa bi zlato moglo skočiti do novih vrhunaca.

"Smatram dokle god su neizvjesnosti prisutne da možemo vidjeti nastavak toga rasta zato što investitori gube povjerenje u dolar i kao najsigurnija imovina na tržištu se trenutačno percipira - zlato", kaže Niko Maričić, financijski analitičar.

Kina, primjerice, sve više povećava svoje zlatne rezerve. Želi postati glavni čuvar. Nedavno je i otkrila najveće nalazište zlata na svijetu, a ovih su dana predstavili i novu vrstu.

"Ova kategorija se dokazala u Kini. Brzo raste, omiljena je među mladim potrošačima i dovoljno je otporna za ponovne kupnje, čak i uz visoke cijene zlata. Sada, kako bismo zadovoljili neosporni tržišni jaz, pravo je vrijeme za djelovanje", objašnjava Wang Lixin, direktor Svjetskog vijeća za zlato za kinesko tržište.

No, analitičar Maričić napominje - cijena zlata vrlo je promjenjiva.

"Govorimo o rizičnoj imovini koja nema fiksan iznos poput obveznica nego je špekulativni instrument koji se pokazao kao dobro osiguranje portfelja djelomično jer ima ograničenu ponudu", smatra Maričić.

Stručnjaci su uvjereni - potražnja za zlatom u Hrvatskoj ove će godine prijeći pola milijarde eura. Gram se trenutačno prodaje - za oko 130 eura.