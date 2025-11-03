Monstruozni Posejdon sada ima i svoju podmornicu! 'Ne može se usporediti s ničim u svijetu'

Veliki dan za Rusiju i još jedna prijetnja za svijet. Nakon što su prošli tjedan testirali torpedo sudnjeg dana Posejdon, sada pokušavaju uvjeriti da imaju i podmornicu koja će ga nositi.

Ministar obrane Andrej Belousov objavio je porinuće nuklearne raketne podmornice Habarovsk iz brodogradilišta Sevmaš. Sve se odvilo u Bijelom moru, oko 600 kilometara zračne linije od finske granice i NATO snaga. Događaj je bio vrlo tajnovit, a Rusi nisu pokazali ni cijelu podmornicu. Tvrde da je opremljena torpedima Posejdon, podvodnim dronovima koji mogu izazvati radioaktivne cunamije.

Putin je Posejdon prošli tjedan usporedio s interkontinentalnom balističkom raketom Sarmat, poznatijom kao Sotona, tvrdeći da je još moćniji: „Brzina i dubina ovog sustava ne može se usporediti s ničim u svijetu. Malo je vjerojatno da će sličan sustav biti razvijen uskoro i trenutačno ne postoje metode njegovog presretanja.”

Moćni Habarovsk s 12 Posejdona

Ruski stručnjaci poručuju da je Posejdon namijenjen gađanju dvaju primarnih ciljeva. "Prvi su pomorski ciljevi, a drugi obalna infrastruktura, uključujući pomorske baze, luke i industrijsku infrastrukturu", kaže ruski vojni stručnjak Aleksej Leonkov. Ruski mediji tvrde da Habarovsk može nositi čak 12 Posejdona.

O testiranju Posejdona i projektila Burevestnik obaviještena je američka strana. No Moskva poručuje da Washington svoje planove ne otkriva.

Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da SAD mora ponovno testirati nuklearno oružje: „Mi smo jedina zemlja koja to ne radi, a ja ne želim biti jedina zemlja koja to ne radi.” Tvrdi i da Rusija te Kina provode nuklearna ispitivanja pod zemljom: „Rusija testira nuklearno oružje. I Kina također testira, samo o tome ne govore.”

Podmornica Habarovsk ostaje ploviti kao dio ruske Pacifičke flote, pa se treba nadati da se Rusima neće pokrasti kakav kvar.