Iz Kremlja stigle nove prijetnje: 'Nuklearno oružje letjet će prema NATO članicama'

Rusija je pojačala svoje nuklearne prijetnje NATO-u, dok rastu napetosti između Moskve i Zapada. Kremlj je bijesan nakon što je Donald Trump uveo nove sankcije dvjema najvećim naftnim tvrtkama i naredio nastavak testiranja nuklearnog oružja.

Američki predsjednik sve je frustriraniji ruskim odbijanjem da se uključi u smislene mirovne pregovore o Ukrajini. U pokušaju da izvrši pritisak na Vladimira Putina i prisili ga za pregovarački stol, Trump je podigao ulog i razmatra prodaju Tomahawka Ukrajini. Istovremeno, Velika Britanija je navodno isporučila novu seriju svojih raketa Storm Shadow Kijevu, piše Express.co.

Oružje će omogućiti Ukrajini da nastavi napade na strateške ciljeve duboko u Rusiji tijekom nadolazećih zimskih mjeseci.

Usred emisije iznio prijetnje

Putin je frustriran nepokolebljivom podrškom koju Zapad pruža Ukrajini pa je još jednom poslao svog vjernog medijskog suradnika Vladimira Solovjova da zaprijeti nuklearnim oružjem. Solovjov je jedan od vodećih ruskih propagandista koji se nikada nije ustručavao kritizirati zapadne čelnike zbog njihove vojne podrške Ukrajini.

U najnovijoj epizodi svoje popularne TV emisije "Političke debate", Solovjov je s užitkom započeo svoj napad, dok su gosti u studiju posramljeno promatrali, nesigurni kamo gledati dok je "glasnogovornik" Kremlja sipao prijetnje.

'Zašto ste tako nervozni?'

"Više od toga kažu da smo slabi, da nije ni zanimljivo razgovarati s nama. Pa zašto ste onda tako nervozni? Zašto sve te vježbe blizu Suwalskog prolaza? Njemačka će se boriti!“, rugao se pa dodao:

"S kim ćete se boriti? Svi ćete jednostavno graktati i to će biti to. Kada mirotvorci u našoj zemlji prestanu govoriti 'ne... ne... ne, hajde, nemojmo' i počnu djelovati u skladu sa statutima i propisima o tome kako se boriti protiv zemalja NATO-a, nuklearno oružje će letjeti", rekao je.

NATO je ponovio vježbe kako bi testirao svoj odgovor na potencijalni ruski napad na Suwalski prolaz. Riječ je o 95 kilometara dugom pojasu zemlje koji povezuje Bjelorusiju s ruskom enklavom Kalinjingrad, koja se nalazi između Poljske i Litve. Ruski napad na koridor mogao bi odvojiti baltičke države od ostatka Europe, ostavljajući ih ranjivima na buduću rusku invaziju.

