RTL doznaje! Herman ide u bitku za Zagreb protiv Tomaševića: 'Neka prepusti vlast onima koji znaju'

Zagrebački je gradonačelnik predstavio plan za smanjenje prometnih gužvi i najavio je gradnju novih mostova, podvožnjaka, cesta i garaža, odnosno pet kapitalnih projekata.

Gradit će se Jarunski most, produžuje se Branimirova, gradit će se podvožnjak od Aleje Bologne do Samoborske ceste.

Zagrepčanima stiže i već najavljeno blokovsko parkiranje, a novost je i naplata parkinga u centru do ponoći umjesto do 22 sata, te nedjeljom do 15 sati. Tomašević za gužve u metropoli krivi povećanje broja automobila:

"Broj registriranih osobnih automobila u gradu Zagrebu, možete vidjeti kako taj broj raste. Naime, u 2013. godini, znači prije 10 godina je taj broj bio u Zagrebu 283.331 osobni automobil, da bi 2023. godine bilo čak 379.564 registrirana osobna automobila", kaže gradonačelnik.

Što na nove poteze gradske vlasti kaže zagrebačka oporba, otkrio je Mislav Herman (HDZ).

Kad HDZ dođe na vlast

Hoće li ovih pet ključnih projekata riješiti problem prometnih gužvi?

Pa naravno da neće, jer se nikad neće realizirati. Tomislav Tomašević se malo kasno sjetio, šest mjeseci prije lokalnih izbora ide rješavati ove goruće probleme. Zagrebačke ceste su danas zakrčene, bijesni građani ne mogu na vrijeme stići na posao. Tomislavu Tomaševiću poručujem da prepusti vlast onima koji znaju, a ja mogu Zagrepčanima najaviti da u pravom tjednu kad preuzmemo vođenje gradom otvaramo Masarykovu, Preradovićevu i Staru Vlašku i vraćamo famoznu treći trak u prilaz Gjure Deželića.

Projekti imaju zeleno svjetlo Prometnog fakulteta, zašto su oni dobri za prometne stručnjake ali ne i za HDZ?

To nisu Tomaševićevi projekti. On u svojem mandatu nije napravio ništa svoje originalno. Sve su to stari reciklirani projekti od zagrebačkog HDZ-a, koje je Tomašević odbijao kao loše projekte. I produžetak Branimirove, parking ispred srednjoškolskih igrališta, jarunski most, sve su to projekti i amandmani zagrebačkog HDZ-a koji su odbijani. Postavljam sada pitanje Tomaševiću zašto su sada dobri. Hvala Tomislavu Tomaševiću da je konačno počeo slušati HDZ.

Što biste vi drugačije? Zašto to niste realizirali kada ste držali većinu s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem?

Jedan veliki projekt koji je zagrebački HDZ donio je rotor u Remetincu, riješen je ogroman broj problema. U vrijeme kada se gradio imali smo dva Božića, jedne ljetne praznike i promet se u gradu funkcionirao normalno. Pogledajte na što danas liči promet u Zagrebu, nakon što je došao Tomislav Tomašević.

Herman kandidat za gradonačelnika Zagreba

Produlje se naplata parkinga i plaćat će se nedjeljom, hoćete li to ukinuti ako ikada dođete na vlast u metropoli?

Blokovska parkiranja neće riješiti ništa u gradu Zagrebu. kao što ni plave vrećice nisu riješile otpad u gradu Zagrebu. I da onog dana kada preuzmemo za vođenje grada Zagreba nažalost morat ćemo ukinuti velik dio Tomaševićevih odluka, pa tako i suludu blokovsko parkiranje. Jer onako kako smo i govorili blokovsko parkiranje mora doći na kraju, jer da bi ono došlo na dnevni red treba urediti javni prijevoz, formirati velika parkirališta na periferijama grada, izgraditi nove garaže, a tek kasnije dolazi blokovsko parkiranje. I kad dođemo na vlast ukidamo ga, prozračujemo prometno grad Zagreb, otvaramo ulice.

Zašto se toliko sigurno da će vaše rješenje riješiti problem prometnih gužvi?

To govori zdrav razum i prometni stručnjaci, koji su jasno ukazali da je ovo prometno rješenje loše.

Svašta ste nam sada najavili i da li puno obećanja, znači li to da ste službeni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba?

O tome ću vam više reći za 24 sata. Sutra zasjeda gradski odbor HDZ-a grada Zagreba. Hoću li ja biti na čelu promjena kao frontmen u bitki za gradonačelnika, znat će se za 24 sata.

Kao što ćemo vidjeti jesu li ova nova prometna pravila zagrebačkog gradonačelnika prolazaka kroz crveno ili zeleno već na idući lokalnim izborima.

