Tomašević najavio kako će riješiti kaos u prometu. Velike promjene i oko parkiranja u Zagrebu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec održao je u 11 sati press konferenciju na kojoj je glavna tema ulaganje u promet u Zagrebu.

Radovi na zagrebačkim prometnicama noćna su mora za brojne građane, svakodnevno dolazi do gužvi i prometnog kolapsa pa će Tomašević predstaviti koji su budući planovi za Zagreb ključnom, pitanju.

"Broj registriranih osobnih automobila u Zagrebu je 2013. godine bio 283.331, a 2023. za koju imamo posljednje podatke je 379.564. Povećanje u posljednjih 10 godina je 34 posto. Ovo je najveći rast među europskim metropolama, neki čak uspijevaju i preokretnuti trend. Mi moramo ulagati u javni prijevoz, ovakav trend je nemoguće pratiti s prometnom infrastrukturom", rekao je na samom početku Tomašević.

Jedan od prvih projekata bit će produženje Branimirove ulice i Ulice Rudolfa Kolaka. Prvi zahvat će biti na jugu grada, novi južni ulaz u grad. Radovi na Sarajevskoj cesti kreću već idućeg tjedna i vrijedni su 25 milijuna eura bez PDV-a, a kreću i radovi na proširenju tramvajske mreže vrijedni 10 milijuna eura. Rok za dovršenje je kraj 2025. godine.

"Gradit ćemo i podvožnjak od Aleje Bologne do Samoborske ceste, to je projekt ‘Podvožnjak Medpotoki‘. Omogućit će novu vezu sjevera i juga, a vrijednost radova bit će 35 milijuna eura, trajanje radova je 18 mjeseci, a krenut ćemo sljedeće godine. Radit ćemo i most Jarun koji će značajno rasteretiti promet u zapadnom dijelu grada, posebno na Jadranskom mostu. Ovo će biti treći most preko kojeg će moći prijeći tramvaj, a napravit ćemo koridor da može doći do nove nacionalne dječje bolnice u Blatu. Most bi trebao biti gotov 2028. godine. Most će imati tri trake u svakom smjeru. Idemo u izmjenu dozvola, otkupljujemo zemljišta i sljedeće godine idemo u izradu dokumentacije", objasnio je Tomašević.

Od Vukovarske ulice do Jadranskog mosta radit će se nova Šarengradska ulica. Imat će četiri automobilske trake. Ovo je ključno za rasterećenje Savske ceste, širi centar bit će rasterećen. U predizdanju smo lokacijske dozvole, rješavamo sve ono što prijašnji gradonačelnici nisu uspjeli, mi smo blizu konkretnih investicija, početak radova trebao bi biti 2026. godine, kazao je Tomašević.

Tomašević se osvrnuo i na javni prijevoz

"U procesu nabave smo 91 dodatnog tramvaja. To je investicija od 200 milijuna eura. Kupili smo 65 novih i 60 rabljenih autobusa, a kupit ćemo ih još 60. Također, kupit ćemo i 70 novih električnih autobusa i autobusa na vodik.Osim toga, jako puno ulažemo i u tramvajsku infrastrukturu, obnavljamo ispravljačke stanice, svih 14, a maksimalno možemo tri godišnje.

"Ljudi će moći uzeti kartu za dva bloka istog statusa ili za dodatni blok koji je nižeg stupnja, a s time krećemo 26. listopada kako je i najavljeno, kazao je.

Blokovsko parkiranje

Uvodi se i naplata parkinga u centru do ponoći umjesto do 22 sata, a naplata će se vršiti i nedjeljom do 15 sati. Toga do sada nije bilo, a cilj je zaštititi ljude koji žive u centru grada.

Projektiramo i garažu u Klaićevoj, ispod igrališta do Mimare. To je investicija od oko 20 milijuna eura, a imat će 800 parkirnih mjesta. Ispod Paromlina gradimo podzemnu garažu s 350 mjesta, a radimo i garažu ispod Trga Franje Tuđmana. Ideja je da imamo što manje automobila u centru grada.

