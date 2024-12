Milanović ga svako malo proziva da je Šeksov kum. Šeparović: 'Svi imaju prijatelje na Ustavnom sudu'

Hrvatska je od ponoći bila bez Ustavnog suda jer Hrvatski sabor u petak nije uspio izabrati deset (od ukupno 13) ustavnih sudaca kojima je istekao i produljeni šestomjesečni mandat, no sjednica je iznimno nastavljena u subotu ujutro i na njoj su zastupnici dvotrećinskom većinom izabrali svih deset sudaca.

Novoizabranih deset sudaca Ustavnog suda prisegnulo je u subotu pred predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem u njegovom Uredu na Pantovčaku.

O nimalo ugodnoj situaciji oko novog izbora ustavnih sudaca razgovarali smo s predsjednikom ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem.

Je li ovo bila najbliža situacija ustavnoj krizi koju smo imali u novijoj povijesti?

Sigurno. Prijetilo je zbog neizbora ustavnih sudaca u ustavnom roku. Izgledalo je da će doista doći do nezapamćene ustavne krize koja bi ugrozila ustavnu demokraciju. Na sreću, do toga nije došlo.

Tko je po vama za tu situaciju kriv? Vidjeli smo, SDP je tražio razdvajanje glasanja, a s druge strane oni prozivaju HDZ da su upravo oni odugovlačili s cijelim tim procesom

Ustavna obaveza Hrvatskog sabora je izabrati ustavne suce. Prema tome, ja neću arbitrirati, niti želim arbitrirati u njihovim odnosima. Ne znam ja tko je kriv. To će javnost procijeniti. Ali smatram da je nekorektno da se Ustavni sud kao instituciju dovelo do toga, kao i kandidate koji su se prijavili.

Što da danas ustavni suci nisu bili izabrani? Bili se predsjednički izbori uopće mogli održati?

Ne. Predsjednički izbori se ne bi mogli održati jer Ustavni sud rješava izborne sporove koji mogu nastati i to već od 11. ovog mjeseca i rješava nadzor ustavnosti i zakonitosti tih izbora. I to na sjednici suda. Prema tome, da nisu izabrani suci ne bi se predsjednički izbori mogli provesti. I ne samo to. Ne bi imao tko štititi objektivni pravni poredak. Dakle, ocjenjivati suglasnost sa ustavom zakona i drugih propisa, štititi ljudska prava i slobode i niz drugih ovlasti koje Ustavni sud ima.

Jeste li sinoć sazvali sjednicu Ustavnog suda i zatražili produljenje mandata sucima i kako je to završilo?

Da, sazvao sam sinoć sjednicu. Održana je i mi smo se dogovorili da nećemo u javnost izlazit s tim da je uopće sazvana sjednica i kakvi su zaključci da ne bi ugrozili sa svojim odlukama i izvješćima današnje glasovanje. I toga smo se držali. Međutim, sinoć su izašli neki tračevi…

Da, pojavila se informacija da su vas suci odbili. Je li to točno?

Nije točno. Suci me nisu odbili. Suci su sinoć donijeli odluku u formi izvješća po kojem su konstatirali da hrvatski sabor nije izabrao ustavne suce, da je sucima ustavnog suda istekao mandat, da je vladavina prava, zaštita ljudskih prva i višestranački demokratski sustav jedna od najviših vrednota ustavnog poretka, da je ustavni sud čuvar ustava i u toj ocijeni, u situaciji da ne dođe do blokade u funkcioniranju ustavnog suda, a štetu bi najviše snosili građani a zbog neispunjenja ustavne obveze odnosno imenovanja sudaca, Ustavni sud je sinoć sa 10 glasova 'ZA' i tri 'PROTIV' privremeno odlučio da će ovaj bivši saziv nastaviti djelovati do izbora novih sudaca.

Dakle, mi nismo preko noći do 10 sati ujutro bili bez Ustavnog suda?

Mi nismo imali ustavnu krizu, nismo imali diskontuitet u radu Ustavnog suda koji je prijetio da nije bilo te sjednice. Mi smo tu situaciju premostili. I sva sreća da je danas Hrvatski sabor, pozdravljam tu odluku, izabrao ustavne suce, ali su ti ustavni suci ranijeg saziva bili suci do izbora novih sudaca. Dakle, nije bilo diskontinuiteta. Međutim, dogovorili smo se da to izvješće hrvatskom saboru nećemo slati ako Sabor izabere suce.

Informacije su ipak izašle u javnost djelomično točne?

Apsolutno. Hrvatski sabor je suce izabrao i onda je to izvješće sad postalo bespredmetno. To je prava istina o toj priči da su me suci odbili. Ne radi se o odbijanju, nego se tu radi o izvršenju ustavne zadaće Ustavnog suda koju je Ustavni sud sinoć ispunio.

Oporba traži promjenu načina izbora ustavnih sudaca. Što vi na to kažete?

Pa, to se uvijek postavlja uglavnom kad dođe vrijeme imenovanja sudaca, a onda se nakon osam godina to zaboravi. To su sve legitimna pitanja, a prvenstveno na njih mora odgovor dati ustavotvorac. Moje mišljenje je da je ovaj sustav, kakav je sad, otprilike po uzoru na njemački sustav. Tako se suci njemačkog Ustavnog suda biraju, dvotrećinskom većinom. I to je dobro. Po meni je dobro da ključne političke stranke u Saboru postignu konsenzus tako da Ustavni sud i u svjetonazorskom smislu odgovara jednom širokom svjetonazoru koji postoji u hrvatskom društvu i mislim da je to dobro. Ono o čemu se može raspravljati je to da bi se eventualno produljio mandat s osam godina na više, recimo na deset ali da ne bi bilo mogućnosti reizbor. To je moguće. Ima rješenja i ovakvih i onakvih. To je stvar Ustavotvorca, nek se Ustavotvorac opredijeli što misli da je najbolje. Ali kažem, ta se pitanja uglavnom otvaraju kad se imenuju novi ustavni suci.

Ustavni sud bira politika. Može li onda taj sud biti neovisan o politici? U njemu sjede i bivši političari.

Apsolutno može i mora. Ustavni sud Hrvatske, kao i svuda u svijetu, bira politika. Nema Ustavnog suda gdje kojega politika nije izabrala. To je državno tijelo, ali čije odluke imaju političke implikacije. I kod nas se suci Ustavnog suda, svi, biraju zato što ih politika bira. Ali ono što je ključno je to da mi ovdje nismo ničiji delegati. Mi ovdje nismo ničiji daljinski. To što nas je neka politička opcija kandidirala zato što smatra da odgovaramo njezinom svjetonazoru ne znači da smo mi ovdje izvršitelji njihove političke volje.

Bilo je dosta kritika da su odluke Ustavnog suda išle upravo u korist vladajućima?

Ta teza je pogrešna. Ta teza je apsolutno pogrešna jer je bio niz odluka Ustavnog suda koje nisu išle u korist vladajućima, ali nisu toliko se popularizirale jer bi mi se najbolji dokazivali u javnosti kad bi ukidali odluke vladajućih, pa bi valjda bili u skladu s očekivanjima javnosti. Mi smo potvrđivali odluke vladajućih kad su oni bili u pravu, a to jesu li dobre odluke ili je li zakon dobar ili nije nije stvar Ustavnog suda da o tome odlučuje. Prema tome, mi smo donosili odluke, neovisno o tome da li oni idu u prilog oporbi ili idu u prilog vladajućima. Kad su vladajući bili zadovoljni, onda su nas hvalili. Kad je oporba bila zadovoljna, onda nam se kudila. Kad nisu bili zadovoljni napadali su. Uglavnom političari niti čitaju naše odluke, nego gledaju što smo odlučili i da li to odražava njihov politički smjer? Ako to odražava, onda nas hvale, ako ako ne održava da nas napadaju. To je tako. Mi se s tim moramo nositi.

Onaj koji učestalo proziva Ustavni sud, pa i vaš vas osobno je predsjednik Republike. Često kaže kako ste vi kum Vladimira Šeksa. Smeta li vas te kritike?

Ni najmanje. Ustavni sud u pravilu ne komentira izjave političara. Mi smo samostalno i neovisno tijelo. Naše odluke su obvezatne i ima ih svatko poštivati, pa i predsjednik Republike, ma što i on i drugi političari mislili o tim odlukama. I predsjednik Republike ima ovdje prijatelja, što je normalno. Ima ih i u bivšem sazivu, ima ih i sad. Imaju i drugi. I iz vladajuće stranke i kao i iz oporbenih stranaka, uključujući čelnike tih stranaka. Svi imaju prijatelje na Ustavnom sudu, ali to ne znači da su ti prijatelji njihovi iz ranijih života, kumovi, da su oni njihovi poslušnici. Jer to bi bila katastrofa za Ustavni sud.

Što se tiče ustavnih sudaca, oni bi trebali imati besprijekoran mandat, odlučuju uvelike o životima građana. Na njihove odluke nema prava žalbe. Dakle, treba li onda njihov ugled i karijera uistinu biti besprijekoran? Vidjeli smo izabrani sudac Galić koji se spominjao u porukama Josipe Rimac.

Sigurno je da je percepcija javnosti jako važna, ali ono što je najvažnije je da se biraju suci koji stručnim autoritetom, javnim djelovanjem i ispunjavanjem formalnih uvjeta zadovoljavaju biti ustavni suci. Svi su prošli kandidati razgovarali s saborskim zastupnicima. Mogli su im postavljati pitanja i koliko znam i gospodin Galić odgovorio je na sva ta pitanja i oni su ga izabrali. Ja sam s njim dugo surađivao u Ministarstvu. Imali smo jako dobru suradnju i tko sam ja sad da ja komentiram te poruke i ne znam što u tim porukama, piše. Niti sam to čitao, niti me to posebno zanima.

Ali bitna je percepcija javnosti ako želimo da građani imaju povjerenje u Ustavni sud.

Ja se slažem da je vrlo bitna percepcija javnosti. Ali gospodin Galić, kao i svi drugi kandidati prošli su taj postupak. Prema tome, ako ih je Hrvatski sabor izabrao, a jest dvotrećinskom većinom, onda je valjda zaključio da u tim porukama i ponašanju nema ništa sporno.

Što očekujete od novog sastava Ustavnog suda? Trojka koja je često znala imati izdvojeno mišljenje i dalje ostaje unutar Ustavnog suda.

I drago mi je da ostaje jer su izdvojena mišljenja bogatstvo Ustavnog suda. S tim da treba reći da vrijedi odluka većine. Dakle, izdvojena mišljenja ne obvezuju nikoga, pa ni suce koji su ih iznijeli, ali pokazuju taj jedan široki dijapazon problema s kojima se Ustavni sud suočava. I meni je drago da ta izdvojena mišljenja postoje. Veselim se suradnji s novim kolegicama i kolegama, većinu ih poznam i čestitam im i ovom prilikom na danas položenom prisezi. Otvorimo novu stranicu, zaboravimo što je bilo, okrećemo se budućnosti Veselim se i mislim da će ovaj sastav, kao i prošli, kojem također zahvaljujem ovom prilikom na radu, biti kvalitetan i da će donositi kvalitetne i sudski utemeljene odluke.

Vi ste najavili da se više nećete kandidirati. Hoće li Dražen Bošnjaković biti novi predsjednik Ustavnog suda?

Predsjednika Ustavnog suda biraju suci tajnim glasovanjem. Ja sam izabran tri puta za predsjednika Ustavnog suda i to dva puta jednoglasno, a jednom s tri prazna listića. To mi baš nije bio viteški, jer ako nešto nije u redu mislim da treba reći predsjedniku. Nikad nisam dobio nikakav prigovor na svoje odluke i ponašanja od ostalih kolega. Dakle, čast mi je bila što sam bio predsjednik Ustavnog suda i što nastavljam još ovu godinu dana.

Bili on bio dobar predsjednik?

Ne mogu ja o tome govoriti. O tome će odlučiti, kad dođe vrijeme, sjednica Ustavnog suda tajnim glasovanjem.