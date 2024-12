Ustavni suci prisegnuli pred Milanovićem. On poručio: 'Nadam se da je ono što sam pročitao samo trač'

Novoizabranih deset sudaca Ustavnog suda prisegnulo je u subotu pred predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem u njegovom Uredu na Pantovčaku.

Hrvatska je od ponoći bila bez Ustavnog suda jer Hrvatski sabor u petak nije uspio izabrati deset (od ukupno 13) ustavnih sudaca kojima je istekao i produljeni šestomjesečni mandat, no sjednica je iznimno nastavljena u subotu ujutro i na njoj su zastupnici dvotrećinskom većinom izabrali svih deset sudaca.

Na osmogodišnji mandat, Sabor je tako u pojedinačnom i javnom glasovanju izabrao Antu Galića (dobio 115 glasova za, 10 protiv), Andreja Abramovića (125 za), Miroslava Šumanovića (119 za, četiri suzdržana), Lovorku Kušan (125 za), Rajka Mlinarića (120 za, četiri suzdržana), Biljanu Kostadinov (123 za), Dražena Bošnjakovića (121 za, jedan suzdržan, tri protiv), Sanju Bezbradicu Jelavić (125 za), Franu Staničića (125 za) i Mašu Marochini Zrinski (122 za, dva suzdržana, jedan protiv).

Nakon intoniranja državne himne, izabrani suci su, svaki pojedinačno, pred predsjednikom Milanovićem prisegnuli riječima: "Prisežem svojom čašću da ću se u obavljanju dužnosti suca Ustavnog suda Republike Hrvatske pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske i da ću savjesno obavljati svoju dužnost".

Petero predložila saborska većina, a petero oporba

Nakon dogovora vladajućih i oporbe, na saborskom Odboru za Ustav u srijedu je devet od deset kandidata za ustavne suce dobilo jednoglasnu potporu. Izuzetak je bio Galić protiv kojeg je bila Sandra Benčić (Možemo!).

Vladajuća većina za suce je predložila Bošnjakovića (bivši ministar pravosuđa), Galića (sudac Visokog upravnog suda), Mlinarića (ustavni sudac), Staničića (profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu) i Šumanovića (ustavni sudac), a oporba Abramovića (ustavni sudac), Kostadinov (profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu), Kušan (ustavna sutkinja), Marochini Zrinski (profesorica na riječkom Pravnom fakultetu) te Bezbradicu Jelavić (odvjetnica).

Iako je zadnji rok za izbor ustavnih sudaca istekao u petak, oni nisu izabrani jer se SDP protivio tome da se u petak isti dan glasuje o povjerenju premijeru, što je sam inicirao, i o izboru ustavnih sudaca.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović nedavno je izjavio kako bi neizborom ključnog ustavnog tijela bila ugrožena ustavna demokracija te se 29. prosinca ne bi mogli održati ni predsjednički izbori na ustavan i zakonit način. Naime, tri preostala ustavna suca - Šeparović, Goran Selanec i Mato Arlović, bez kvoruma ne mogu donositi nikakve odluke.

Evo što je Milanović poručio ustavnim sucima

"Neke stvari vidim i želim ih podijeliti s vama. Nadam se da je ono što sam pročitao jučer u nekim medijima samo trač i glasina i da nije točno. Kad je Ustav mijenjan 2010. godine, a naš Ustav je mlad kao mlado maslinovo ulje, bilo je ideja da ustavnim sucima kojima teče mandat, on teče unedogled. To je jedna strana u pregovorima tražila, ali nije prihvaćeno, jer to bi nas uvelo u perpetuaciju zatečenog stanja i zato je uveden rok od šest mjeseci. I zato ponavljam, uvjeren da je to samo glasina, želim vam da budete sami pred sobom i pred istinom. Svatko od vas je osoba s imenom i prezimenom i odgovara pred sobom. Vaša odgovornost je nešto manja od vaše moći. Čuvajte ustavni poredak, želim vam dobro zdravlje i uspjeh u poslu", rekao je Milanović.

