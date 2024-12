Milanović o ustavnim sucima: 'Neke ljude znam, od nekih ne očekujem apsolutno ništa'

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se o glasanju o ustavnim sucima koje je na dnevnom redu Sabora trebalo biti danas, ali je odgođeno za sutra. Milanović zbog toga neće ići u Pariz na otvaranje katedrale Notre-Dame, već će pozvati suce da odmah prisegnu. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ustavni sud je, po meni, vrlo loše ustrojen s preekstenzivnim ovlastima koje se zlorabe politički, nadam se da će ovaj novi sastav zaboraviti što je bilo prije, da će se ponašati u skladu s Ustavom, da će svoje ovlasti tumačiti uže“, izjavio je danas u Varaždinu predsjednik Republike Zoran Milanović govoreći o izboru novih ustavnih sudaca koji bi se u Hrvatskom saboru trebao održati u subotu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Milanović kazao je kako Hrvatska treba imati Ustavni sud za predsjedničke izbore jer se bez Ustavnog suda, i prava nekoga da se žali, izborni postupak ne može provesti do kraja. Komentirajući politički dogovor vlasti i oporbe o imenima sudaca, predsjednik Milanović je naglasio kako je to “politička podjela suda koji je političko, a ne pravno tijelo”. “To je u stvari stvar političkog dogovora. Sam sam sudjelovao u izmjenama Ustava kad je propisana ova super visoka većina, dvije trećine, za izbor ustavnih sudaca“, dodao je Predsjednik.

Predsjednik Milanović istaknuo je isto tako kako nema govora o produženju mandata sucima Ustavnog suda kojima je mandat istekao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tu ovlast nemamo ni ja ni oni. To može jedino Sabor, ne može predsjednik, a još manje mogu suci koji nisu birani od građana”, naglasio je Predsjednik i dodao kako ljudima koji su predloženi želi “sve najbolje, da budu časni, uzoriti i uspravni ustavni suci“.

Na pitanje vjeruje li da će ovaj saziv biti bolji i da će novi ustavni suci raditi drugačije, predsjednik Milanović je rekao: "To su u većini novi ustavni suci i ja želim da to tako bude. Neke ljude znam, od nekih ljudi ne očekujem apsolutno ništa. Porazno je za Hrvatsku da se po političkom kriteriju potpuno jasno zna da HDZ ima posebnu sobu za predsjednika Ustavnog suda u svojoj središnjici. To će biti Bošnjaković. Pomalo je tužno i u svakom slučaju loše za reputaciju tog suda i za provođenje njegove ustavne funkcije da bude nekakvo nadtijelo", rekao je Predsjednik.

"Na kraju se sve svelo na podjelu, ovo je podjela terena. To nije dobro, ali drugačije ne ide”, poručio je predsjednik Milanović i najavio kako će prisega novih ustavnih sudaca biti održana odmah nakon izbora. Neću ići u Pariz na otvaranje Notre-Dame, nego ću taj dan posvetiti tome. Odmah sutra, po izglasavanju“, najavio je predsjednik Milanović koji je u subotu u Parizu trebao prisustvovati, na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, svečanom otvorenju obnovljene Notre-Dame.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanovića zvali pa opozvali za obilježavanj Dana grada Dubrovnika! Je li se umiješao Plenković?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa