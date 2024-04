RTL je u suradnji s Promocijom plus prvi donio raspoloženje birača u 9. i 10. izbornoj jedinici. Rezultate za RTL Danas komentiraju Krešimir Macan koji savjetuje IDS i Mate Mijić koji savjetuje nekoliko desnih kandidata.

Jesu li vas iznenadili ovi posljednji rezultati?

Macan: "Pa ne. Ovo je dosta očekivano. To je možda iznenadilo one koji su mislili da će se dogoditi neki preokret. Činjenica je da je Dalmacija, kao i Slavonija, utvrda HDZ a i vidimo da tamo nema te ravnoteže nego da mandati idu pretežito na desno. I to se nije promijenilo od zadnjih izbora bez obzira kakva će biti izlaznost i ostalo. Opet će većina mandata tu i u Slavoniji otići desnim strankama, tako da tu nema nekih iznenađenja."

Spomenuli smo ove granične mandate. Za njih se natječu i lijevi i desni. Što vam oni govore?

Mijić: "Ali to ne mijenja ravnotežu. Prije će Jadransko more presušiti nego što će HDZ izgubiti Dalmaciju. Tu spora nema. Vidimo razlike malo u postocima u odnosu na izbore. To je još uvijek zbog određenog, većeg broja neodlučnih birača. S druge strane, ankete uvijek potcjenjuju HDZ jer dio njihovih birača ne želi otvoreno reći da će glasovati za HDZ, ali ovaj put nam se možda zbog ovako osebujnog ulaska predsjednika u utrku za premijera javi drugi fenomen, a to je da imamo nekakve tihe podupiratelje Zorana Milanovića koji ne žele baš to divljanje javno poduprijeti. Ako postoji crni labud, to će biti taj, a to je da ljudi ne žele javno reći da vole kako to predsjednik radi, ali će na biračkom mjestu reći 'Nek makne HDZ'. Dakle, ako postoji nekakav crni labud, to eventualno može biti taj."

Kako vidite Domovinski pokret, Most?

Mijić: "Mislim da je to očekivano. Domovinski pokret ima jako lice, doduše iz Slavonije, ali jako prepoznatljivo lice za njihove birače, a Mostu je tu baza. Oni tu ne idu ispod dva mandata."

Macan: "Možemo može napraviti prije u 10. nego 9 . izbornoj jedinici, bi moglo prijeći prag. Oni su sad na pragu po ovom postotku, ali da li će ga proći, da li će uopće dobiti mandat... Dakle, po tome se može dogoditi da oni budu na pet i nešto, a da opet ne dobiju mandat zbog ovih visokih postotaka, HDZ a prije svega."

Ocjenjujete da im se više isplatilo ići sami ili da su se pridružili Rijekama pravde?

Macan: "Baš smo komentirali, ove točkaste koalicije ne bi u stvari ništa promijenila, jer opet bi falilo da taj granični mandat."

Mijić: "Možemo u desetoj izbornoj jedinici ipak ima određenu bazu, i u Dubrovniku, i na Pelješcu, nešto i na Korčuli. A u devetoj, moram priznati da je za mene iznenađenje da uopće kotiraju toliko visoko."

Vladajući su krojili malo izborne jedinice, pa i ovu devetu i 10. Je li im se isplatilo? Zasad vidimo, ništa nisu tu tržili.

Macan: "Pa deveta je kompaktnija, ali nije toliko nužno utvrda kao što je bila prije. Bila je ogromna.

Mijić: "Deveta je izgubila Liku, dio zadarskog zaleđa, što je HDZ-ov teritorij neupitno, ali su dodali Solin koji je također HDZ-ov teritorij. Tako da u tom smislu za HDZ nešto tu nisu promjene."

HDZ je dodao u predizbornu igru potpredsjednika Vlade Butkovića i njegove objave. Tko stoji iza Butkovića i koji je veliki plan?

Macan: "Pa ja mislim da se on pokazao kao vrlo uspješan trol. Mi svi znamo da kad smo na društvenim mrežama, imamo ljudi koji su nam dosadni i smetaju i stalno s tim istim komentarima."

Čini se da netko od vaših kolega možda pomaže malo...

Macan: "Isto smo i mi nešto čuli. Mi bi prijavili da mi to radimo, ali smo čuli da postoje neke kolege koji možda na tome rade, ali ministar je prirodni talent. Oni su talenti, uspješno su, ajmo reć, upecali predsjednika na njegove fore, na ono što bi on inače radio drugima. Sad oni rade njemu."