Nije bilo ni 7 sati ujutro, tek je svanulo, a ministar Oleg Butković baš kao što je sinoć najavio "važan" status posvećuje predsjedniku države Zoranu Milanoviću.

"Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha?", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč velikoj najavi, s Pantovčaka stiže odgovor da od ostavke nema ni o, što Butkovića nije pokolebalo.

"Lukavi plan Zorana Milanovića je propao, to je jedino što vam ja mogu reći. Lukavog plana više nema", rekao je ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi...'

U pisanoj je formi bio puno izravniji pa pita Milanovića je li se to predomislio i poslušao njegov savjet.

"I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke, a čak ti je i plan aktivnosti do kraja tjedna, na stranicama Ureda Predsjednika, bio prazan. Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi za sutra", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, Ured predsjednika u praksi ima objavljivanje najave događanja samo jedan dan unaprijed, i danas je objavljeno da će sutra otići na otvaranje Kuće tambure u Tvrđavi Brod i tvornicu Đuro Đaković.

Da ne bi bilo kako je to napravio naknadno, provjerili smo u samoj tvornici. Potvrda Ureda predsjednika da će u obilazak tvronice doći u petak stigla je prošloga tjedna, a iz protokola su na terenu u pripremi bili jučer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plenkovića ne zanima, ni Rijeke pravde nisu uzburkane

Premijer Andrej Plenković rekao je da "nema pojma" otkuda to Butkovića, a na pitanje novinara nije li ga zanimalo odgovara: "Ne zanima me uopće".

Andreju Plenkoviću i ovo je dokaz da se Milanović u svemu politički pogubio, tvrdi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čovjek je remetilački faktor na hrvatskoj političkoj sceni, ne poštuje ni Ustav ni zakon i pokazao je više puta da je loš primjer drugima. Zamislite recimo prije dvije godine da sam ja kao predsjednik Vlade rekao za suce Vrhovnog suda u nekom konkretnom pregledu da su oni isluženi kuhinjski elementi, da su to bukve i da mene njihove odluke ne zanimaju i da ih neću poštivati...", rekao je Plenković.

Iako Rijeke pravde ovakva najava nije uzburkala, ili barem tako tvrde, ostavka u ovom trenutku, nakon što su sva imena potvrđena na listama, druge stranke ni ne zanima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bulj: 'Oni to rade u dogovoru'

"Ako dođe do te ostavke, doći će do te ostavke. Kako da kažem ljudi, kampanja je, mi se bavimo kampanjom, izbori su u srijedu, par dana je do toga. Tko će dati ostavke, tko neće dati, kako će se rasplest cijela situacija je sve kibi dabi", rekla je Sandra Benčić.

"Plenković i Milanović ovo rade u dogovoru, da se ne bi čula riječ i da bi se glasalo samo za nje. Jer kad predsjednik govori svaki dan i u kampanji je a nije kandidat. Kandidat je Peđa Grbin", istaknuo je Miro Bulj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prešli su od kravice preko poruka do svađe s rasporedom, a na tome je i ostalo. Nikola Jelić iz Ureda predsjednika sarkastično odgovara na svom X-u.

"Dobili smo informaciju da bježi iz Hrvatske.. Sad još trebamo potvrdu Butkovićeve krave.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pozdravi Jelića i reci mu da večeras čeka moju objavu...", kaže Butković.

Srećom, imaju još svega četiri dana za izbaciti sve fore iz rukava.