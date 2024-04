Ministar mora, prometa i infrastrukture i prvi na listi HDZ-a i partnera u VIII- izbornoj jedinici Oleg Butković jutros je u objavi na Facebooku "bacio bombu" i predsjedniku Zoranu Milanoviću, s kojim se na društvenim mrežama prepucava već danima, poručio da sutra daje ostavku.

"Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret", poručio je između ostaloga Butković ranom zorom u objavi uz koju je priložio Milanovićevu fotografiju s velikim žigom "ostavka" preko njegovog lica.

Za RTL-ovog izbornog analitičara Krešimira Macana Butkovićev potez je vrhunsko trolanje.

"Butković vjerojatno aludira da će objaviti nešto zbog čega bi ovaj dao ostavku. To je klasično trolanje, a Butković se pokazao kao vrhunski trol. Koliko god to bilo bedasto, Milanoviću sad dan počinje s Butkovićem. Milanović ga naziva bezveznjakom, a diktira mu dan. Kako to Butkoviću uspijeva, svaka mu čast. Možda zna nešto što mi ne znamo. Stvara se dojam da predsjednik ne želi dati odgovore na neka pitanja, a Butković sugerira da zna nešto i to daje osjećaj intrigantnosti", ističe Macan.

Dodaje da se Butković uživio u tu ulogu sa svojim skečevima poput onog s kravicom i luđačkog košuljom, ali smatra da mu ovakvo prepucavanje ide na ruku.

"Prvi put da je netko Milanoviću izravno vratio, ali pristojnije nego što je on to radio. Ne znamo što jedan o drugome znaju, ali to je plus za Butkovića, a minus za Milanovića", smatra RTL-ov izborni analitičar.

Ne davanjem ostavke, smatra Macan, dao je svojevrsni poguranac SDP-ovoj koaliciji na početku, ali nakon toga je sve stalo. "Efekt Milanovića ne postoji, bio je na početku kad je podigao rejting koalicije", zaključuje.

