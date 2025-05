Pljuskovi i oluje na izborni dan: Meteorologinja otkrila tko će proći najgore

Kakvo vrijeme očekuje Hrvatsku na dan lokalnih izbora i gdje bi moglo biti kiše, otkrila je RTL-ova meteorologinja Željka Pogačić Brckan.

"Zbog nestabilne atmosfere prilično je komplicirano i teško precizno prognozirati. Najbolje je biti spreman – kišobrani i sunčane naočale bit će vam možda podjednako potrebni", kaže meteorologinja.

Navela je i gdje će biti najviše sunca, ali i gdje će biti najnestabilnije. "U unutrašnjosti će prijepodne biti najviše sunčanih sati i čini se najpovoljnije za izlazak na biralište. Ipak, u zapadnim predjelima i to na širem zagrebačkom, sisačkom području već do podneva može pasti poneka kap kiše, gotovo zanemarivih količina", govori Pogačić Brckan.

Moguća nevremena

"Najnestabilnije sredinom dana u središnjoj i sjeverozapadnijoj Hrvatskoj - govorimo o zagrebačkom, karlovačkom, sisačko-moslavačkom području, Zagorju, a kasnije popodne pljuskovi i u Slavoniji i na istoku zemlje i pritom ondje može biti i jačih i izraženijih nevremena", nastavlja Pogačić Brckan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče Jadrana, najnepovoljnije na sjevernom dijelu, negdje do Zadra ili Šibenika, gdje će kiše biti i prijepodne, ali i popodne, često pljuskovitog tipa. Svakako najviše na riječkom području, u središnjoj Istri, sve do Gorskog kotara. Razvedrit će se tek kasnije, prema večeri - između 17 i 19 sati. Dalmacija, i to od Šibenika južnije, nema razloga za brigu zbog lošeg vremena. Ondje će cijeli dan biti sunčan", dodaje meteorologinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa