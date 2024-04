U ponoć počinje izborna šutnja, a što možemo očekivati u srijedu na parlamentarnim izborima, u studiju RTL-a Danas komentirali su RTL-ovi izborni komentatori Mate Mijić i Krešimir Macan. Mijić savjetuje nekoliko desnih kandidata, a Macan savjetuje IDS.

Za početak ćemo se osvrnuti upravo na istraživanje. Kad gledamo sva istraživanja koja su proteklih dana objavljena, ona su više ili manje na istom tragu. Ima li tu iznenađenja?

Mijić: "Zaključak je zapravo da je HDZ gotovo sigurno relativni pobjednik, ali da mora maksimalizirati svoj rezultat da bi imao izvjestan put do većine. S druge strane, imamo dosta neodlučnih građana za koje možemo pretpostaviti da će se prije odlučiti za neku od alternativnih opcija nego za vlast koja je već osam godina u Banskim dvorima. Znači i tu postoji bazen za ove druge da upecaju nešto. Puno će toga ovisiti o izlaznosti i puno je rubnih mandata za koje moramo vidjeti kako će se rasporediti. Tako da utrka djeluje vrlo izvjesna, a zapravo je dosta neizvjesnija nego što ovako na prvu izgleda."

Macan: "Ovi neodlučni su ustvari najvećim dijelom na ljevici, tako da ako oni ne izaberu neku od opcija ljevica, onda će ostati doma, tako da izlaznost će biti zanimljivo pratiti."

Čuli smo dijelove snimke premijera u samom finišu kampanje. Kome to ide na ruku? Je li premijer pretjerao u ovim ocjenama gdje vrijeđa Penavu, DP, Most, i tako dalje?

Mijić: "Pa Plenković je tu rekao ono što je inače govorio, samo malo nepristojnije jer je računao da u zatvorenom u zatvorenom krugu može se malo osloboditi. Meni cijela ta priča oko te snimke izgleda kao da je neki od HDZ-ovih velikaša odlučili kralja proglasiti ludim i pripremati mu pomalo glavosjek. Ovo može biti poruka da nakon izbora ipak mora saslušati njihove sugestije. Ili može biti uvod u veliku eskalaciju. Realno, možemo se voditi ovime što je rekao Ivan Penava. Informacije su tu vrlo jasne, a to je da su neki HDZ-ovi ljudi, vrlo visoko, zapravo već počeli računati na postizborne koalicije, što se Plenkoviću evidentno ne sviđa niti im je on dao očito odobrenje za to, a i ne želi da se oni opuste. On želi maksimalan rezultat da može s nekoliko manjih aktera, kao i prošli put, imati većinu. Ne želi se pouzdati ni na koga s desnice. On to vrlo otvoreno kaže: 'To nisu naši ljudi. Pogledajte što su napravili Kolindi. Napravit će to i nama'."

Macan: "Njemu je strategija 66 plus osam tako da mu trebaju eventualno dva, njemu jasna strategija. On ovo sigurno nije pustio. Vidimo i način kako je pušteno. Ali je Mate dobro rekao žele mu pokazati ono gazda pripazi se."

Čuli smo Hasanbegovića, možda je Plenković pustio...

Macan: "Ma vraga je pustio, Nacional nikad nije pustio ništa u korist Plenkovića."

Treba li se zabrinuti zbog neprijatelja unutar stranke?

Macan: "To je poruka očito. Kod sastavljanja lista je bilo dosta samovolje koliko sam shvatio, bili su neki nezadovoljni gdje su završili pa su mu ipak poslali poruku da neće moći sve raditi kako hoće."

Mijić: "On od njih traži da zadnji glas iscrpe terena, a oni njemu šalju poruku: 'Moguća je HDZ-ova Vlada, ali možda i bez tebe'."

Ukupna ocjena kampanje, je li ipak bila predvidljiva i dosadna ili?

Mijić: "Epohalna dosada. Dakle, svelo se na srednjovjekovno mučenje. To jednostavno da traje još koji tjedan, pomrli bismo od dosade. Doista, činjenica je da je Milanović u trenutku kad je ušao u tu utrku, dao ogroman naboj i činilo se veliku zanimljivost. S druge strane, većina stranaka je imala strategiju koja nije bila prilagođena, nisu se stigli prilagoditi, tako da je on ubio njihove kampanje. Tako da je Milanović u isto vrijeme oživio i ubio kampanju."

Imamo još manje od pet sati za izdržati ovu dosadu, kako ste rekli. A je li netko iskočio ili dobro iskoristio ova dva tjedna kampanje?

Macan: "Domovinski pokret definitivno. Dakle, oni su jedini koje vidimo u naletu. Možemo je shvatio svoju priliku da kaže mi smo prava ljevica, nećemo trgovati desnicom, pa su brana crnoj ljevici. Pokušavaju u Zagrebu osvojiti ove neodlučne birače da bi njima prišli, a ostali ćemo vidjeti. Imamo i ideje, imamo IDS, listu Sjevera. Dakle, Matija će biti iznenađenje ako osvoji ta dva mandata, to mu se pripisivalo, ali će iznenađenje, ako stvarno osvoji, biti i Fokus, s tim jednim mandatom očekivanih rezultata."

Mijić: "Ja bih posebno pohvalio platformu Možemo, mislim da su se brzo prilagodili. Sandra Benčić od one dosta ambiciozne prve kandidatkinje za premijerku se automatski ulaskom Milanovića povukla u drugi plan, sa svojim timom krenula po one glasove koji će otpasti iz Rijeka pravde kad bude previše gorčine u toj priči. Imamo puno neodlučnih, mogu se u većoj mjeri na lijevo preliti. Dakle, netko može tu iskočiti. S druge strane, istraživanja svih ovih godina do nekih bazena birača nisu s jednakom pouzdanošću dolazila prije svega mlađih birača, tako da Možemo može iskočiti za još dodatnih mandata, ja bih rekao i Most, zato što su to neki ti birači mlađi liberalni, mlađi konzervativni do kojih ankete ne dolaze."

Što ćemo s Ustavnim sudom? Možemo li zaista očekivati da nakon što se izbori održe posegnu za tim krajnjim modelom?

Macan: "Ne, oni su odradili svoj dio na početku. Najbitnije je bilo reći da je neustavno da predsjednik ide u kampanju. Poslali su pravila igre i po tim pravilima smo odigrali više, manje. Nogotmetnim rječnikom, sudac je dozvolio grublju igru, nije dijelio crvene kartone."

Mijić: "Moguće je da su malo prepali SDP. SDP je imao jako neinventivnu, dosadnu kampanju jer vjerojatno nisu htjeli plesati po rubu da im se ne bi dogodila nekakva kazna ili da im ne ponište liste, tako da SDP zapravo nije ni koketirao s tim svojim glavnim adutom, Milanovićem, u kampanji, što je onako dosta iznenađujuće i nekreativno."

Dakle, nema uopće dileme oko toga, Ustavni sud neće ići na krajnju mjeru?

Macan: "Ako ćemo se u nešto kladiti, ja bih se kladio u to."

A faktor vremena? Najavljuje se zahladnjenje, kiša, snijeg. Kome to može ići na ruku, hoće li utjecati na izlaznost?

Mijić: "Pa ovdje kod nas u Zagrebu je promjena vremena već počela tako da taj premijerov kišni ples je možda bio preuranjen. Možda je trebao plesati danas, a ne prije nekoliko dana. Naravno da će vrijeme vani utjecati na izlaznost. Vidimo da Plenković na neki način zaziva kišu i lošu izlaznost."