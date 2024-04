Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas je bio u Samoboru. Još jednom je osudio je napad Irana na Izrael, dodakući da je to prijetnnja sigurnosti.

Komentirao je i prepucavanje ministra prometa Olega Butković i predsjednika Zorana Milanovića. "Mislim da on mora odgovoriti. On ne odgovara na pitanje. Mi ne bi mogli disati dok ne odgovorimo", kazao je misleći pritom na medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Milanović je potpuno marginalizirao SDP. Umjesto da im pomogne, on im je odmogao. To je više nego očito. Mislim da je on naštetio Grbinu kojeg je izbacio pred mikrofon i rekao idi kući", kazao je Plenković.

"Ovi iz Možemo i SDP ako budu s Mostom i Domovinskim pokretom išli, da im to znači vojska na granici, jako susretljiva politika prema manjina. To ne bi trajalo dva dana. To su smiješne teze gubitnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi se ne petljamo u bilo čiji život, bez obzira na kojoj dužnosti bili", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa