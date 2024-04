Nakon obrađenih 5 izbornih jedinica; cijele Dalmacije, sjevera, zapada i 7. izborne jedinice, predstavili smo rezultate istraživanja Promocije plus za Slavoniju. U studiju RTL-a Danas, RTL-ovi izborni komentatori Mate Mijić i Krešimir Macan komentirali su rezultate.

Ima li iznenađenja?

Mijić: "Prije će se Sunce početi okretati oko Zemlje nego što će se Slavonija okrenuti ljevici. Tu je stvar jasna, u plodnoj ravnici je žetva mandata za desnicu. Mislim da se sve tri desne liste ovdje mogu nadati mandatima. Tu ljevica nema što tražiti, iako je Ivanu Anušiću zakomplicirana utrka. Njegova stranka ga je upucala u nogu promjenom izborne jedinica, dodala mu 60-tak tisuća lijevih birača iz lijeve Koprivničko-križevačke županije pa mora odšepati do sedmog mandata koji bi mu bio već davno u džepu."

Macan: "Nema iznenađenja, vidimo da imamo puno rubnih mandata. Sad je samo pitanje što će s dogoditi s njima. Ne znamo tko će najbolje izvlačiti. Pretpostavljamo da HDZ i DP imaju najbolje mašine. Ostaje pitanje hoće li SDP izvlačiti ljude, jesu li motivirani. Izazov je za Most koji tamo nema velike infrastrukture. Možemo! ne postoji tako da je pitanje hoće li rejting s nacionalne razine pretvoriti mandate."

Premijer je u zadnjem intervju za RTL otvoreno rekao kako računa na isti broj mandata kao na prošlim izborima: dakle 66 mandata - čini li vam se to realnim?

Mijić: "To je dosta ambiciozno. HDZ sigurno ima razloga zašto šalje takvu poruku - ili želi dodatno mobilizirati birače ili ih smiriti. Činjenica jest da smo prije ulaska u formalnu kampanju imali uzlazni trend SDP-a gdje je zbog Zorana Milanovića puno neodlučnih otišlo SDP-u. Ne znamo gdje trend nakon toga ide. Izgleda da se ispuhuje, ali ga ne mjerimo. Malo smo u mraku, ali činjenica je da HDZ zasad nema vidljivih znakova za biti jako uznemiren. To ne znači da neodlučni, kojih je puno, nisu tihi birači Zorana Milanovića koji ga se srame jer trenutno malo divlja. Zasad, ono što možemo mjeriti, ništa ne dovodi u pitanje HDZ-ovu relativnu pobjedu."

Macan: "Ako zbrojimo eventualno što ćemo dobiti sutra, to je 59-60 mandata što nitko nije očekivao osim Plenkovića. Ako imaju dobro izvlačenje, uistinu bi mogao biti rekordni rezultat. To bi nama svima bilo iznenađenje, ali eto."

Mijić: "Da ne konkretiziramo točnu brojku, HDZ nakon osam godine vladavine stoji jako dobro. Bilo to 55 ili 60, to je stvarno dobar rezultat nakon osam godina."

U kampanji smo koja ima elemente presedana, no je li građane ona uopće zainteresirala?

Macan: "Imamo dojam da je HDZ uspio umrtviti kampanju, da Zoran Milanović nije imao plan B za zadnji tjedan kampanje. Po prethodnim izbornim anketama, polovina neodlučnih odluči u zadnjem tjednu. Zadnji tjedan je prilično miran. Svi su krenuli s reklamama, bombardiraju nas. Svi zajedno dnevno potroše 20 tisuća eura što je velik iznos. To su prije bili budžeti za tjedan dana. Iskaču nam na svaku uglu, ali svi iskaču. Nema velike razlike. Pet opcija koje mogu dobiti mandate su jako prisutne, jako rade. Sad, vidjet ćemo kakvo će izvlačenje imati u srijedu."

Mijić: Slažem se s Krešom da Milanović nije imao plan B. Pitanje je koji je plan uopće imao SDP. Rijeke pravde imaju dosta neinspirativnu kampanju, nije mobilizirajuća, pro forme je. Neka Milanović odradi, a mi malo šetamo."

Već danima traje javni obračun Butković - Milanović, umiješana je i krava. Tko profitira?

Macan: "Profitira Butković koji je postao zvijezda. Umjesto da imamo sučeljavanje Milanović-Plenković, imamo priču o kravici. Kravica je postala zvijezda. To je postala tema, ali nije bitno za birače."

Nemamo sučeljavanja. Izbjegava li ga Plenković i kome to koristi?

Macan: "On vrlo lukavo odbija sučeljavanje s nekim tko nije premijerski kandidat. Tako dodatno smiruje kampanju, nema dodatnih uvreda na njegov račun, prozivanja, rasprave. SDP to ima dobro napisano, imaju dobru kritiku. Kažu da su im ukrali program za umirovljenike, ali to ne isporučuju. Ne uspijeva to doći do nas."

Što je s ostalima, kako su iskoristili kampanju, imamo klasiku HDZ-SDP, ali i ove tri opcije su prilično aktivne. Tko je najviše iskočio?

Mijić: "Meni je najviše iskočio Možemo, na mene su bacili novac. Njihova promidžba ne izlazi iz mog mobitela, ali zasad im neće polučiti neki veliki uspjeh. Moram priznati, Most se sa Suverenistima fokusirao na digital. Terenska kampanja im je malo niskoenergetska. Kod Domovinskog pokreta vidim obrnutu stvar. Puno više energije na terenu, nešto malo manje kreativno i prisutno na internetu, više 'old school'.

Macan: "I prljava, danas vezano za Vukovar. Tko ga je oslobodio, kome je pao."

Mijić: "Do kraja će biti i niskih udaraca."

Komunikacija je prilično isključiva, puna uvjeta, ostaje li prostora za postizborne koalicije?

Macan: "Možemo! tvrdi da su jedina brana protiv crne desnice u Vladi. Tko god sastavlja opciju na lijevome imat će problem što to znači. Koja je to crna desnica koja je njima neprihvatljiva? Na desnici je to puno lakše. Ako bude trebalo, izbacit će Pupovca pa će biti kompromis prema Domovinskom pokretu. Slagat će kombinaciju HDZ-DP."

Možete li zamisliti najširu koaliciju sa SDP-om, od ljevice do desne, kako bi uopće mogli surađivati ali i objasniti takvu odluku svojim biračima? Koji biste im rok trajanja dali?

Mijić: "O dugoročnosti ne moramo razgovarati. Kad bi se dogodilo, dugoročnost ne postoji. To je vrlo kratkog vijeka. Pod uvijetom da se Možemo! ipak odobrovolji podržati, to bi bilo fascinantno. Unutar kabinete se razgovara sto sati oko svakog detalja da se desni i lijevi pol razumiju i prihvate. Onda se mora izmoliti Možemo! da to podrži u Saboru što je prilično nemoguće."