Nakon obrađenih 5 izbornih jedinica, cijele Dalmacije, sjevera, zapada i 7. izborne jedinice, RTL u suradnji s Promocijom plus donosi ekskluzivno istraživanje političkih preferencija za Slavoniju.

Krećemo s 4. izbornom jedinicom koja je promjenama značajno veća. Uz Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku, obuhvaća i dijelove Koprivničko-križevačke županije pa i Koprivnicu. Prema trenutačnim preferencijama, HDZ i partneri tu su uvjerljivo prvi izbor, baš kao i na svim prijašnjim izborima. Slijede SDP-ove Rijeke pravde, pa Domovinski pokret, a oko praga su još Možemo! i Most, no i oni i Umirovljenici zajedno imaju šanse s obzirom na statističku grešku.

U mandatima je to: HDZ 7, SDP 4, Domovinski pokret 2, i Možemo! 1. No, 12 je sigurnih mandata, a za dva se bori pet lista, među njima i Most koji je od njega nešto dalji. Usporedbe radi, na prošlim izborima HDZ je dobio mandat više, SDP mandat manje.

Imamo podatke i za drugu slavonsku izbornu jedinicu. Peta izborna jedinica obuhvaća cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju, ali i područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. I tu dominiraju HDZ i partneri s izraženom prednošću. Druga opcija je SDP-ova koalicija, treća Domovinski pokret, pa Most. Umirovljenici zajedno i Možemo! su na oko 4 posto.

U mandatima, HDZ 7, Rijeke pravde 3, baš kao i Domovinski pokret, dok Most ima 1 mandat. Sigurnih je 12 mandata, a za preostala 2 bori se 6 lista, među njima i Umirovljenici zajedno i Možemo!, no oni su graničnom mandatu ipak dalje.

Nakon 7 izbornih jedinica, cijele Slavonije, Dalmacije, Iste, Like, sjevera i djela središnje Hrvatske - ovo su trenutačne ukupne preferencije birača 4., 5., 7. i 9. travnja. HDZ i partneri 43, SDP-ove Rijeke pravde 32, Domovinski pokret je na 10 mandata. Most 6, IDS 3, Sjever Matije Posavca 2 i Možemo! 2. No ovo su samo trenutne preferencije prema istraživanju Promocije plus za RTL.

Uzorak je po 600 ispitanika u svakoj izbornoj jedinici, uz grešku uzorka od +/- 3,8 % i razinu pouzdanosti 95 %.