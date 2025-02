Umjesto da se brine o sigurnosti djece, zbog zaštitara i njegova kolege u pijanom stanju, u školu je stigla policija. "Taj zaštitar više nije tamo, odmah je osiguran drugi zaštitar. Čekamo hitno očitovanje zaštitarske tvrtke i informacije iz policijske istrage i onda ćemo odlučiti o idućim koracima", kaže Luka Juroš pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Iz škole poručuju da se nastava odvija bez poteškoća, te da su odmah o svemu obavijestili policiju i roditelje. "Policija je preuzela postupanje, izuzela snimke nadzornih kamera te prikupila izjave djelatnika i učenika. S obzirom da je policijsko postupanje u tijeku, ne smijemo iznositi dodatne detalje", poručili su iz zagrebačke osnovne škole.

Provedeno je kriminalističko istraživanje

Policija je za RTL Danas potvrdila da je provela kriminalističko istraživanje. "Policijska uprava zagrebačka je u ponedjeljak 3. veljače 2025., zaprimila dojavu o neprimjerenom ponašanju muškarca u prostorijama školske ustanove na području Dubrave. Policijski službenici žurno su poduzeli potrebne radnje i mjere sukladno zakonskim ovlastima, odnosno po dolasku na mjesto događaja utvrdili su da je zaštitar koji je obavljao poslove u školskoj ustanovi, dozvolio ulaz drugom muškarcu u alkoholiziranom stanju u prostor objekta. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom proveli su kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg je obavljen i veći broj obavijesnih razgovora s djecom i roditeljima, a sve prikupljene obavijesti dostavljene su nadležnom državnom odvjetništvu. Uvažavajući činjenicu o tajnosti policijskih izvida, nismo u mogućnosti iznositi detalje. O događaju, u odnosu na okolnosti ulaska muškarca u školsku ustanovu, bit će izvješteno i tijelo nadležno za nadzor zaštitarske djelatnosti", poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.

Vijeće roditelja večeras će održati sastanak. Neki od roditelja upozoravaju da je došlo i do neprimjerenog fizičkog ponašanja prema djeci, o čemu službene potvrde - nema. "Nismo dobili informacije o tome da je bilo neprimjerenog postupanja prema djeci ali ponavljam moramo pričekati što će reći nalazi policije", poručio je Luka Juroš, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Neodgovoran čin pojedinca

Poručuje slični incidenti do sada nisu prijavljeni, a iz Ceha zaštitara ističu - riječ je o neodgovornom činu pojedinca. "Žao mi je jer ovo baca sjenu na cijeli proces uvođenja zaštitara u škole. Adekvatna kontrola sa strane zaštitarske tvrtke je mogla provjeriti je li na toj lokaciji sve u redu, je li čovjek u redu, mi radimo svojim zaposlenicima i alkotestove, nadziremo ih periodički i tako dalje", poručio je Ivan Funčić, dopredsjednik Hrvatskog ceha zaštitara.

Iz Grada Zagreba kažu zaštitari u školama su hitna i privremena mjera. Dugoročno rješenje je zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. To što prije očekuju i ravnatelji. "Nama je to prihvatljivije od zaštitara, osim ovog nemamo loših iskustava sa zaštitarima, ali to nam je prihvatljivije jer tog djelatnika onda mi zapošljavamo, zapošljava ga povjerenstvo i znamo koga zapošljavamo. Problem je što nemamo uvijek istog zaštitara nego se oni mijenjaju i svaki se mora prilagoditi na pravila koja su u svakoj školi drukčija", objašnjava Vatroslav Gabrić, zamjenik predsjednika Udruge ravnatelja osnovnih škola Grada Zagreba.

Iz Sindikata Preporod poručuju ovo je upozorenje za zapošljavanje zaštitara, ali i budućih djelatnika za sigurnost. "Ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti. Treba biti oprezan kada je u pitanju odabir kandidata koji će raditi poslove osiguranja škole i sustavno raditi na njihovu osposobljavanja, u suprotnom bit će više štete nego koristi", poručio je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod. Iz Ministarstva obrazovanja najavljuju skoro donošenje pravilnika i programa edukacije za zapošljavanje novih djelatnika za sigurnost u školama.

